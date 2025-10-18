ترجمه انگلیسی نگارستان، جُنگی اخلاقی به سبک گلستان سعدی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نگارستان: اخلاق‌نامه‌ای به زبان فارسی با عنوان انگلیسی The Picture Gallery (Nigāristān): A Persian Moral Miscellany ترجمه‌ ادوارد ریهاتسک، از یک جُنگ اخلاقی فارسی است که توسط معینی جوینی نوشته شده است و از مهم‌ترین نثرهای قرن هشتم هجری است؛ این کتاب به تقلید از گلستان سعدی در سال ۷۳۵ ق نگاشته شد.‌

نگارستان در هفت باب است، مشتمل بر حکایات اخلاقی، عرفانی و پندآموز، که هر باب با مقدمه‌ای نغز آغاز می‌شود. باب‌ها به‌ترتیب چنین‌اند: در مکارم اخلاق؛ در صیانت و پرهیزگاری؛ در حسن معاشرت؛ در عشق و محبت؛ در وعظ و نصیحت؛ در فضل و رحمت؛ در فواید متفرقه. کتاب ترکیبی از نثر آهنگین و نظم است و تقریباً همه اشعار از خود نویسنده‌اند. مضامین آن درباره پرورش فضایل اخلاقی، محبت، زهد، پرهیز از دنیا و تأمل عرفانی است.

ترجمه انگلیسی این کتاب که در ابتدا برای انجمن «کاما شاسترا» تهیه شد، تاکنون منتشر نشده بود. نسخه حاضر توسط گرگوری ماکسول بروس و بر اساس دست‌نویس‌های اصلی ریهاتسک تنظیم و ویراستاری شده، و اطلاعات جامعی درباره‌ مترجم، ترجمه، متن اصلی و نویسنده ارائه می‌دهد. همچنین، شامل فرهنگ‌نامه‌ی تحقیقی برای مقایسه‌ ترجمه با متن فارسی اصلی است.

کتاب The Picture Gallery (Nigāristān): A Persian Moral Miscellany توسط انتشارات Edinburgh University Press دانشگاه ادینبورگ منتشر شده است.