انتصاب دبیران هفدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز به کار هفدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، دبیران علمی و اجرایی این آیین از سوی رؤسای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، منصوب شدند.

هومن یوسفدهی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات و متن‌پژوه ـ که در حال حاضر سرپرستی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران را بر عهده دارد ـ با حکم مسعود معینی‌پور، رئیس کتابخانه مجلس به عنوان دبیر اجرایی این آیین برگزیده شد. همچنین علی بهرامیان، پژوهشگر تاریخ، معاون علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حکم غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان دبیر علمی هفدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی منصوب شد.

لازم به ذکر است از تابستان سال جاری تاکنون، چندین نشست تخصصی کمیته‌های علمی و اجرایی با حضور این دو دبیر و سایر اعضا برگزار شده است.