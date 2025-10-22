تست احتراق موشک چندبار مصرف چینی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تست احتراق استاتیک یک آزمایش پیش از پرتاب معمول است که طی آن موشک موتورهایش را روشن می‌کند و همزمان به پد پرتاب متصل می‌ماند. به گفته لنداسپیس با انجام این تست، مرحله سه روزه نخست از کمپین پرواز اولیه Zhuque۳ تکمیل شد.

این مرحله همچنین شامل تست سوخت نیز بود که مانند احتراق استاتیک در «منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ‌فنگ» در شمال غرب چین انجام شد. شرکت چینی لند اسپیس در پلتفرم ایکس در این باره نوشت: وسیله پرتاب در مرحله بعد تمرین ادغام عمودی برنامه‌ریزی‌شده را انجام می‌دهد و سپس برای بازرسی و نگهداری جهت آمادگی پرتاب مداری و بازیافت بوستر اول دوباره به منطقه فنی بازگردانده می‌شود.

Zhuque۳ شباهت زیادی به موشک فالکون ۹ با بوستر اولیه قابل بازیافت و یک بوستر بالایی یک بار مصرف دارد. موشک چینی نیز مانند فالکون ۹ با ۹ موتور فعال می‌شود که Tianque۱۲A نام دارد. این موتورها نیز در لند اسپیس ساخته شده اند و با سوخت متان مایع و اکسیژن مایع فعالیت می‌کنند که همین نکته تمایز مهم آن با فالکون ۹ است. موتورهای مرلین فالکون ۹ اکسیژن مایع و نفت سفید ( kerosene) مخصوص موشک را به عنوان سوخت مصرف می‌کنند.