به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت‌های ایرباس، لئوناردو و تالس این معامله را نهایی کرده اند. این شرکت جدید که هنوز نام مشخصی ندارد در فرانسه مستقر خواهد بودو ۲۵ هزار نفر را به کار می‌گیرد. ۳۵ درصد این شرکت به ایرباس تعلق دارد و دو شرکت دیگر هر کدام ۳۲.۵ درصد آن را در اختیار دارند.

مدیران اجرایی امیدوارند این شرکت بتواند نیاز اروپا به حاکمیت در فضا را بهتر برآورده کند و در ایجاد رقیبی برای شبکه ارتباطی استارلینک اسپیس‌ایکس کمک کند.

همچنین افزایش حضور در فضا به عنوان یک اتفاق خوب برای امنیت و دفاع تلقی می‌شود. این شرکت‌ها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: این شرکت جدید پیشنهادی، نقطه عطف مهمی برای صنعت فضایی اروپا است. این شرکت، چشم‌انداز مشترک ما را برای ایجاد حضور قوی‌تر و رقابتی‌تر اروپایی در بازار جهانی فضایی که به طور فزاینده‌ای پویا است، تجسم می‌بخشد. با تجمیع استعدادها، منابع، تخصص و قابلیت‌های تحقیق و توسعه، هدف ما ایجاد رشد، تسریع نوآوری و ارائه ارزش بیشتر به مشتریان و ذینفعان خود است.

این فقط یک هیاهو نیست. تالس و ایرباس مدت‌هاست که در بازار ماهواره رقیب یکدیگر بوده‌اند، اما اکنون به نظر می‌رسد با هم دوست هستند. لئوناردو به دلیل سیستم‌ها و خدمات فضایی شناخته شده است. ترکیب هر سه می‌تواند در واقع رقیبی برای اسپیس‌ایکس باشد، اما باید منتظر ماند و دید.

گزارش‌ها نشان می‌دهد نخستین وظیفه این استارتاپ یافتن راه‌های کارآمدتر برای توسعه و تولید ماهواره‌ها خواهد بود. بحث‌ها در مورد این ادغام از سال ۲۰۱۹ جریان داشت. البته نهادهای نظارتی هنوز باید این معامله را تأیید کنند، هرچند طبق اعلام شرکت‌ها انتظار می‌رود نهاد جدید تا سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود.