یوسفی: سامانه های اداری قفل تولید را محکم تر کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی صبح چهارشنبه در همایش ملی صنعتگران گلستان که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار گلستان و جمعی از مدیران و صنعتگران برگزار شد اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی روبهرو است، تلاش فعالان بخش خصوصی برای حفظ اشتغال و استمرار تولید قابل تقدیر است. آنان با تمام توان تلاش میکنند تا مجموعههای خود را سرپا نگه دارند و اجازه ندهند چراغ صنعت خاموش شود.
وی با قدردانی از همراهی استاندار، رئیس کل دادگستری و معاونت اقتصادی استانداری در حل مشکلات تولیدکنندگان، گفت: روز گذشته در نشست با رئیسجمهور و وزرای اقتصادی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی تنها یک خواسته داشتند؛ اینکه دولت بهجای شعار، عملاً از تولید حمایت کند تا بتوانیم در این شرایط سخت از تعدیل نیرو جلوگیری کنیم. از دست دادن حتی یک کارگر، برای یک واحد تولیدی به منزله از دست دادن سرمایهای ارزشمند است.
یوسفی با اشاره به مشکلات سامانههای متعدد و پیچیده وزارتخانهها، افزود: به جای تسهیلگری، سامانهها تبدیل به مانع شدهاند. برای ورود به یک سامانه گاهی باید چند روز زمان صرف شود و چند نیروی انسانی درگیر شوند، در حالی که این روند، انرژی و زمان تولیدکننده را هدر میدهد. درخواست ما از دولت این است که بازنگری جدی در روندهای اداری و سامانهای صورت گیرد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای تأمین سرمایه و نقدینگی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی بانکها نه توان تأمین سرمایه ثابت را دارند و نه حتی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم میکنند. این موضوع یکی از بزرگترین موانع رشد تولید است و لازم است شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای امنیت ملی، تدابیری فوری برای رفع موانع بانکی بیندیشند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه کشاورزی گلستان در امنیت غذایی کشور گفت: گلستان یکی از استانهای اصلی تولید محصولات اساسی مانند گندم و مرغ است. آیا نباید برای چنین استانی، خط ویژه تأمین مالی و حمایتی در نظر گرفته شود؟ در حالی که کشاورز هزینههای خود را با ارز آزاد پرداخت میکند، پرداخت مطالبات وی گاهی با تأخیر و بهصورت قسطی انجام میشود.
یوسفی با بیان اینکه استان گلستان روزگاری به عنوان قطب صنعت پنبه کشور شناخته میشد، افزود: اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی ما با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. کمبود سرمایه، نوسانات قیمت انرژی و افزایش بیرویه هزینههای برق، فشار مضاعفی بر صنعتگران وارد کرده است. متأسفانه در حالیکه واحدهای تولیدی با مشکل ناترازی برق مواجه بودند، نه تنها حمایتی صورت نگرفت بلکه قبضهای چندبرابری برای آنها صادر شد.
وی ادامه داد: صنعتگر امروز در شرایط جنگ اقتصادی ایستاده است. در این نبرد، نیاز به همدلی، همراهی و درک متقابل همه مدیران وجود دارد. نباید اجازه دهیم فاصلهای بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. تجربه نشان داده هر زمان که در کنار هم بودهایم، از بحرانها عبور کردهایم و این بار هم با همدلی میتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
یوسفی ضمن قدردانی از تلاش همه مدیران و صنعتگران استان گفت: امیدوارم با همراهی همه دستگاهها، سیاستهای حمایتی مؤثرتری برای حفظ اشتغال و رونق تولید اتخاذ شود تا همچنان نام گلستان در عرصه صنعت و کشاورزی کشور بدرخشد.
