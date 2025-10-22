به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری ظهر چهارشنبه در همایش ملی صنعتگران گلستان با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست، اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال کوچک‌تر شدن است و رشد اقتصادی متناسب با تورم پیش نمی‌رود. این مسئله یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و ریشه آن ضعف در سرمایه‌گذاری است.



وی افزود: هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری به شاخص‌های کلیدی توسعه دست نیافته است. ما باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری تنها با منابع داخلی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری خارجی نیز به کشور جذب شود. وقتی رقابت‌پذیری صنایع ضعیف است، باید با نگاه دقیق به زنجیره ارزش جهانی، اصلاحات اساسی را رقم بزنیم.



انصاری با اشاره به سیاست‌های حمایتی جدید دولت گفت: در مهرماه امسال برای نخستین بار حق انتفاع بهره‌برداری از زمین‌های صنعتی را برای سرمایه‌گذاران از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش دادیم تا ورود به عرصه تولید تسهیل شود. در استان گلستان بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها فعال است و ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام داریم که در صورت فعال‌سازی می‌تواند ظرفیت اشتغال را تا ۷۰ درصد افزایش دهد.



وی افزود: در حوزه انرژی نیز باید مدیریت بهتری صورت گیرد تا برق صنایع قطع نشود، زیرا هر روز قطعی برق موجب افزایش هزینه تولید و در نهایت تورم می‌شود. اکنون تنها پنج درصد برق استان در بخش صنعت مصرف می‌شود که این میزان قابل مدیریت است.



معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی گفت: در سطح کشور چهار هزار مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی مصرف می‌شود و تاکنون برای دو هزار و۵۰۰ مگاوات مجوز احداث نیروگاه‌های مجاور صادر شده است. همچنین با اجرای برنامه هفتم توسعه، امکان تأسیس شهرک‌های صنفی با مزایای کامل شهرک صنعتی فراهم شده است.



وی یکی از محورهای مهم سیاست صنعتی دولت را تقویت بخش خصوصی واقعی دانست و گفت: ما آماده‌ایم ایجاد و اداره شهرک‌های صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. تجربه نشان داده شهرک‌های خصوصی بهره‌ورتر و موفق‌تر از شهرک‌های دولتی هستند.



انصاری همچنین به احیای واحدهای راکد اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در کشور احیا شد و استان گلستان نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است. حمایت از فعالان اقتصادی در مسیر افزایش توان صادراتی و رقابت جهانی، یکی از اولویت‌های اصلی ما است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تبریک روز ملی صادرات گفت: از تلاش شبانه‌روزی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور قدردانی می‌کنم. بخش تولید ستون اصلی پایداری اقتصاد است و دولت وظیفه دارد مسیر فعالیت آن‌ها را هموار کند.