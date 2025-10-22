  1. دانش و فناوری
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

خانه‌هایی که با چاپ سه بعدی در ۲۴ ساعت ساخته می شوند

یک شرکت فناوری از فناوری نوینی رونمایی کرده است که امکان ساخت خانه‌های چاپ سه بعدی را تنها در ۲۴ ساعت فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت فناور از فناوری نوینی رونمایی کرده است که امکان ساخت خانه‌های چاپ سه بعدی را تنها در ۲۴ ساعت فراهم می‌کند.

این خانه‌ها که با استفاده از ۶۰ درصد پلاستیک بازیافتی ساخته می‌شوند، نه تنها سریع‌تر و ارزان‌تر از روش‌های سنتی هستند، بلکه از دوام و مقاومت بالایی برخوردار بوده در برابر نشت و حشرات نیز مقاوم‌اند.

این فناوری که با هدف کاهش پیچیدگی و آلودگی صنعت ساخت و ساز سنتی توسعه یافته، می‌تواند راه‌حلی کارآمد برای بحران مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی ارائه دهد و با استقبال چشمگیر پیش سفارش‌ها روبرو شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن این مقاله مراجعه کنند.

مهتاب چابوک

