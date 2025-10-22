راهکارهای تازه برای رفع مشکلات دندانپزشکی معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، دسترسی به خدمات دندانپزشکی تخصصی برای افراد دارای معلولیت به ویژه معلولیت ذهنی، همچنان یکی از چالشهای مهم حوزه سلامت به شمار میآید. این گروه از جامعه به دلیل محدودیتهای جسمی و ذهنی نیازمند مراقبتهای ویژه و تخصصی در زمینه درمان دندانپزشکی هستند که متأسفانه در بسیاری از مراکز درمانی عادی امکان ارائه آن وجود ندارد.
از جمله مشکلات عمده این افراد میتوان به اختلالات رفتاری، ناتوانی در همکاری با دندانپزشک، اضطراب شدید و نیاز به روشهای بیهوشی یا آرامبخشی اشاره کرد که درمان دندانپزشکی را برای آنها دشوار میسازد.
در جلسه هماندیشی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی با اعضای فرهنگستان علوم پزشکی، ضرورت توسعه خدمات دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت به بحث و بررسی گذاشته شد.
فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به محدودیتهای موجود گفت: سلامت دهان و دندان این گروه نیازمند ارائه خدمات تحت بیهوشی است و در حال حاضر در تهران تنها بیمارستان مفید این خدمات را ارائه میدهد بهطور معمول دندانپزشکان به جای ترمیم، دندانهای این افراد را میکشند همچنین در حوزه دندانپزشکی افراد دارای معلولیت نیازمند ورود جدی وزارت بهداشت هستیم.
وی همچنین افزود: مرکز خیریه وردآورد زیر نظر سازمان بهزیستی مجوز بیهوشی را از وزارت بهداشت دریافت کرده است و در حوزه تخصصی دندانپزشکی افراد دارای معلولیت فعالیت میکند اما مراکز روزانه بلع از لحاظ قانونی اجازه انجام خدمات دندانپزشکی ندارند. از این رو درخواست ما این است که حداقل در هر استان دو مرکز تخصصی برای ارائه خدمات دهان و دندان به افراد دارای معلولیت راهاندازی شود.
سید حسن امامی رضوی دبیر فرهنگستان علوم پزشکی نیز در تأیید این دیدگاهها اظهار داشت: بسیاری از انجمنهای دندانپزشکی دارای مراکز خیریه هستند که میتوان با آنها همکاری کرد تا خدمات دندانپزشکی رایگان یا کمهزینه به این افراد ارائه شود. شخصاً آمادگی پیگیری این موضوع را دارم.
وی همچنین با اشاره به هفته سلامت دهان و دندان گفت: این مناسبت فرصتی مناسب برای برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت درمان وزارت بهداشت است تا بتوانیم خدمات ویژهتری را برای این گروه فراهم کنیم.
سایر پزشکان حاضر در جلسه نیز بر لزوم اختصاص بخشی از تجهیزات و یونیتهای دندانپزشکی مراکز درمانی به افراد دارای معلولیت تأکید کردند.
فاطمه عباسی در پایان تأکید کرد: اگرچه گروههای جهادی در این زمینه همکاری میکنند اما انتظار داریم وزارت بهداشت با تعیین مراکز مشخص و تخصصی، زمینه بهرهمندی این افراد از خدمات دندانپزشکی استاندارد را فراهم کند.
