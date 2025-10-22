پنجه شاهی:۵ اردوی جهادی دندانپزشکی در کاشان برگزار شد

مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه بیش از ۳۹ هزار خدمت سلامت دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی کاشان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع ارائه خدمات به همشهریان عزیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه ابراز کرد: حدود ۹۰ درصد کودکان ایرانی دچار پوسیدگی دندان‌های شیری می‌شوند و در سن ۱۲ سالگی، یعنی زمانی که دندان‌های دائمی تازه روییده‌اند، حدود ۶۰ درصد آنان حداقل یک دندان پوسیده دارند. همچنین نزدیک به ۵۰ درصد سالمندان کشور کاملاً بی‌دندان هستند که این آمار ضرورت اقدامات پیشگیرانه جدی در حوزه سلامت دهان و دندان را نشان می‌دهد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: با توجه به هزینه بالای خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه، زمینه ارائه خدمات با تعرفه دولتی را در مراکز خدمات جامع سلامت فراهم کرده است.

وی با اشاره به ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی برای مادران باردار و شیرده و همچنین کودکان زیر ۱۴ سال خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۸ واحد دندانپزشکی فعال در حوزه بهداشت، در مجموع ۳۹ هزار و ۷۱۶ خدمت سرپایی به مراجعان ارائه کرده‌اند.

پنجه‌شاهی افزود: خدمات دندانپزشکی در دو سطح پیشگیری و درمان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که خدمات سطح یک شامل آموزش، مشاوره و اقدامات پیشگیرانه مانند فلورایدتراپی و فیشورسیلانت و خدمات سطح دو شامل ترمیم، کشیدن دندان‌های عفونی، جرم‌گیری و پالپوتومی است.

وی گفت: از جمله خدمات ارائه‌شده در این مدت می‌توان به توزیع یک‌هزار و ۲۹۹ عدد مسواک انگشتی، انجام یک‌هزار و ۵۶۵ مورد ترمیم، ۳۰۶ مورد جرم‌گیری، ۳۶۳ مورد فیشورسیلانت، ۱۰۲ مورد پالپوتومی، هشت‌هزار و ۲۰۶ مورد فلورایدتراپی، ۱۰ هزار و ۳۱۲ مورد کشیدن دندان عفونی و ۱۷ هزار و ۵۶۳ مورد معاینه دهان و دندان اشاره کرد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان در ادامه از برگزاری بیش از پنج اردوی جهادی دندانپزشکی با همکاری خیرین در مناطق حاشیه‌ای خبر داد و گفت: در این اردوها بیش از ۲۰۰ نفر از افراد کم‌برخوردار، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شده‌اند.