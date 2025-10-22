به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش کمدی موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نبویان، کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور و دراماتورژی جعفر غلام‌پور، اجرای خود را در تالار حافظ به پایان رساند.

‎نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» که در فصل بهار در عمارت هما و در فصل تابستان در تالار حافظ روی صحنه رفته بود، در دور سوم اجراهای خود، از پنجشنبه اول آبان، با حضور بازیگرانی چون اشکان صادقی، مهبد قناعت‌پیشه، سامان کرمی، علیرضا کیانی، نگین خامسی، یاشار مومن‌زاده، محمد معتضدی و رومینا ایران پناه‌آزاد، علی خاکپور، ملیکا راد، اسرا صالحی و یاسمن ملکیان در خانه نمایش دا به صحنه می‌رود.

در دور جدید اجرا، نگین خامسی به جای ندا مقصودی ایفای نقش می‌کند.

‎همچنین از نوازندگان گروه موسیقی این نمایش می‌توان به نوازنده احسان سامانی منش، کامیار اسدی، محمدامین حبیبی، صدرا خلج، الینا قاسمی و نیکان مجیدی‌مهر اشاره کرد.

‎دیگر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه‌کننده اجرایی: ایرج رحمانی، مجری طرح: ایمان یزدی، ترانه‎سرا: رومینا ایران پناه‌آزاد، دراماتورژ: جعفر غلام‌پور، طراح حرکت: حمید رحیمی، طراح لباس: پانیذ حمیدیان‌فر، سرپرست گروه موسیقی: یاشار مومن‌زاده، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گرافیک: عباس سعدی، عکاس: رضا جاویدی، رامتین جهانبانی، طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و ویدیوپروجکشن: آلویس استدیو، مشاور طراحی صحنه: فائزه آئین، گروه کارگردانی: رومینا ایران پناه‌آزاد، یاسمن ملکیان و ملیکا راد، مدیر صحنه: امیرحامد طالبیان، محمدرضا صادقی مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان‌مهر، مشاور تبلیغات: گروه تبلیغات پارکینگ، طراح گرافیک وتبلیغات: غزل امین‌نیا، عکس و فیلم پشت صحنه: محمد جواد قادری، سرپرست گروه گریم: محدثه منصوری، مجریان گریم: نورا مدرس‌زاده، مهسا فرزاد، ساخت دکور و مشاور فنی: حسین طاهربخش، دستیاران ساخت دکور: محمد طاهربخش، ابراهیم محمدی‌پور، دوخت لباس: مهری کاظمی (مزون ریحانه)، ساخت تنپوش: طیبه آنجدانی، دستیاران صحنه: علی خاکپور، محمدحسین اهوازی‎، دستیار لباس: اسرا صالحی و دستیاران نور: مریم پرهیزکار، محمدحسین باکوئی و اکبربهرامی، مشاور حقوقی پروژه امیر حسین رحیمیان، امیرحامد طالبیان.

علاقه‌مندان به تهیه بلیت این نمایش که در روزهای نخست با تحفیف ۳۰٪ به فروش می‌رسد، می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.