به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش کمدی موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور و دراماتورژی جعفر غلامپور که پیش از این در اردیبهشت و خرداد امسال روی صحنه رفته بود، در دور دوم اجراهای خود از دهه سوم شهریور به مدت محدود در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» در نسخه دوم اجرا با حضور بازیگرانی چون اشکان صادقی، مهبد قناعت پیشه، سامان کرمی، علیرضا کیانی، ندا مقصودی، یاشار مومن زاده، محمد معتضدی و رومینا ایران پناه آزاد، علی خاکپور، ملیکا راد، اسرا صالحی و یاسمن ملکیان به صحنه می‌رود.

همچنین از نوازندگان گروه موسیقی این نمایش می‌توان به کامیار اسدی، محمدامین حبیبی، عطیه اخوان، الینا قاسمی و نیکان مجیدی‌مهر اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شبی از شبها یک لولو به دهی در ناکجا آباد می‌رود و دست به سرقت می‌زند. فردای آن شب اهل ده می‌فهمند هرچه دزدیده شده عاریه‌ای بوده است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: تهیه‌کننده اجرایی: ایرج رحمانی، مجری طرح: ایمان یزدی، ترانه سرا: رومینا ایران پناه آزاد، دراماتورژ: جعفر غلام‌پور، طراح حرکت: حمید رحیمی طراح لباس: پانیذ حمیدیان فر، سرپرست گروه موسیقی: یاشار مومن‌زاده، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گرافیک: عباس سعدی، عکاس: رضا جاویدی، رامتین جهانبانی، طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و ویدیو پروجکشن: آلویس استدیو، مشاور طراحی صحنه: فائزه آئین، دستیار کارگردان: یاسمن ملکیان، منشی صحنه: رومینا ایران پناه آزاد، ملیکا راد، مدیر صحنه: امیرحامد طالبیان، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیان مهر، مشاور تبلیغات: گروه تبلیغات پارکینگ، عکس و فیلم پشت صحنه: محمد جواد قادری، سرپرست گروه گریم: محدثه منصوری، مجریان گریم: نورا مدرس زاده، مهسا فرزاد، ساخت دکور و مشاور فنی: حسین طاهربخش، دستیاران ساخت دکور: محمد طاهر بخش، ابراهیم محمدی پور، دوخت لباس: مهری کاظمی (مزون ریحانه)، ساخت تن پوش: طیبه آنجدانی، دستیاران صحنه: علی خاکپور، محمد جواد قادری، دستیار لباس: اسرا صالحی و دستیاران نور: مریم پرهیزکار، محمد حسین باکوئی و اکبر بهرامی.

نمایش کمدی موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» هر شب ساعت ۲۱ به صحنه می‌رود.

پیش‌فروش بلیت این نمایش نیز به زودی در سایت تیوال آغاز می‌شود.