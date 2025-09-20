آغاز اجرای «ریش فیدل، غبغب مرکل» در تالار حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، نمایش کمدی موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی شهابالدین حسینپور و دراماتورژی جعفر غلامپور، از ۲۸ شهریور، اجراهای خود را در تالار حافظ آغاز کرد.
«ریش فیدل، غبغب مرکل» در این نسخه از اجرا، با حضور بازیگرانی چون اشکان صادقی، مهبد قناعت پیشه، سامان کرمی، علیرضا کیانی، ندا مقصودی، یاشار مؤمن زاده، محمد معتضدی و رومینا ایران پناه آزاد، علی خاکپور، ملیکا راد، اسرا صالحی، یاسمن ملکیان بهره میبرد. از نوازندگان گروه موسیقی این نمایش نیز میتوان به: کامیار اسدی، محمدامین حبیبی، صدرا خلخ، الینا قاسمی و نیکان مجیدیمهر به صحنه میرود.
در این نمایش تهیهکننده اجرایی: ایرج رحمانی، مجری طرح: ایمان یزدی، ترانه سرا: رومینا ایران پناه آزاد،، دراماتورژ: جعفر غلامپور و طراح حرکت: حمید رحیمی هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شبی از شبها یک لولو به دهی در ناکجا آباد میرود و دست به سرقت میزند. فردای آن شب اهل ده میفهمند هرچه دزدیده شده عاریهای بوده است.
عوامل اجرایی نمایش عبارتند از: طراح لباس: پانیذ حمیدیان فر، سرپرست گروه موسیقی: یاشار مومنزاده، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گرافیک: عباس سعدی، عکاس: رضا جاویدی، رامتین جهانبانی، طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و ویدیوپروجکشن: آلویس استدیو، مشاور طراحی صحنه: فائزه آئین، گروه کارگردانی: رومینا ایرانپناه آزاد، ملیکا راد، یاسمن ملکیان، مدیر صحنه: امیرحامدطالبیان، محمدرضا صادقی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر پارسائیانمهر، مشاور تبلیغات: گروه تبلیغات پارکینگ، طراح گرافیک تبلیغات: غزل امین نیا، عکس و فیلم پشت صحنه: محمدجواد قادری، صادق حیدری، سرپرست گروه گریم: محدثه منصوری، مجریان گریم: نورا مدرس زاده، مهسا فرزاد، ساخت دکور، طراح صدا و مشاور فنی: حسین طاهربخش، دستیاران ساخت دکور: محمد طاهر بخش، ابراهیم محمدی پور، دوخت لباس: مهری کاظمی (مزون ریحانه)، ساخت تن پوش: طیبه آنجدانی، دستیاران صحنه: علی خاکپور، هانا امینی، محمد ایران پناه آزاد، محمدحسین اهوازی، دستیار لباس: اسرا صالحی و دستیاران نور: مریم پرهیزکار، محمد حسین باکوئی، اکبر بهرامی.
نمایش کمدی موزیکال «ریش فیدل، غبغب مرکل» هر شب ساعت ۲۰:۴۵ در تالار حافظ روی صحنه میرود.
عکس از رضا جاویدی است.
