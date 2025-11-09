نمایش «سیرک» راهی خانه نمایش دا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «سیرک» به نویسندگی و کارگردانی سپنتا پزشکی با تهیه‌کنندگی یوسف حقی از هجدهم تا سی‌ام آبان ساعت ۱۹ در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

فرانک یوسفی، کیمیا نصیری، علی سیبی، الناز زاهدی، شیدا قربانی‌خواه مینا هادی‌زاده، محمدرضا خسروی، آترینا زرکانی، کیانرخ نعمت گرگانی و مهدی رفائی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این اثر می‌خوانیم: «هانری یکی از بهترین دلقک‌هایی است که تازگی به سیرک آمده ولی رئیس سیرک با وجود اینکه آمار فروش از وقتی که او آمده تغییر کرده است می‌خواهد که او را از سیرک بیرون بیندازد و هانری به طور ناگهانی توسط یک جعبه متوجه دلیل آن می‌شود ...».

از دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیاران کارگردان: پرنیا شاکر، بیتا صابری و نوید بهنیایی، طراح حرکت: بیتا صابری، طراح لباس و گریم: نوشین پزشکی و ریحانه شیری، دستیار لباس: فاطمه صفری نفعی، طراح نور: ایمان اسماعیلی، دستیار نور: علیرضا اسدی، مجری نور: محمدحسین باکوئی، طراح صحنه: سپنتا پزشک، دستیار صحنه: نوید بهنیایی، مدیر روابط عمومی و رسانه: نگار امیری، طراح پوستر: محمد جواد مهدویان و طراح موشن و تیزر: محمدرضا خسروی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش «سیرک» می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه خانه نمایش دا مراجعه کنند.