به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم مجتبی باستان صبح امروز چهارشنبه در مراسم آغاز اردوهای راهیان نور دانشآموزی که در یادمان شهدای هویزه برگزار شد از آغاز رسمی این اردوها با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور خبر داد.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت آموزش و پرورش و بسیج مستضعفین در اجرای این طرح ملی، اظهار کرد: اردوهای راهیان نور دانشآموزی از ۲۷ مهر آغاز شده و تا اول بهمن ادامه خواهد داشت. در این مدت، ۳۰۰ هزار دانشآموز به یادمانهای دوران دفاع مقدس اعزام میشوند.
سردار باستان با حضور در یادمان شهدای هویزه، محل شهادت شهید سید محمد علمالهدی و ۱۴ شهید دانشآموز، ۱۳ شهید دانشجو و سه معلم فرهنگی، گفت: این مکان مقدس نماد ایثار و مقاومت نسل جوان است و امسال روایت جنگ تحمیلی اخیر نیز در قالب برنامههای فرهنگی برای دانشآموزان ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور، اهداف اصلی اردوهای راهیان نور دانشآموزی را چنین برشمرد: هدف نخست، جهاد تبیین و آشنایی دانشآموزان با تاریخ معاصر و جنگ تحمیلی؛ هدف دوم، روایت پیشرفتها و دستاوردهای ایران اسلامی و هدف سوم، تبیین سبک زندگی شهدای عزیز برای نسل آینده، است.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها و نهادهای فرهنگی در تحقق این اهداف، اظهار امیدواری کرد: با همافزایی همه دستگاهها، بتوانیم نسل آیندهساز ایران اسلامی را با روحیه ایثار، مقاومت و افتخار ملی تربیت کنیم.
