هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ کارون در وضعیت بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد و شاخص‌های آلودگی در برخی مناطق به سطح هشدار رسیده است.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، شهر کارون با شاخص ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد؛ وضعیتی که می‌تواند برای تمامی گروه‌های سنی خطرناک باشد.

شهرهای اهواز و بهبهان نیز با شاخص ۱۵۵ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم گزارش شده‌اند.

همچنین شهرهای اندیمشک و ماهشهر با شاخص ۱۲۶، دشت آزادگان با ۱۱۸، خرمشهر با ۱۱۰ و دزفول با ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این شرایط، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

مسجدسلیمان نیز تنها شهری است که در این گزارش با هوای پاک ثبت شده و از شرایط مطلوب برخوردار است.