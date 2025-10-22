  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی

نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا گفت: پژوهشگاه ابن‌سینا با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته «کریسپر» برای ویرایش ژن‌های عامل ناباروری مردان، گام بلندی در مسیر ارائه درمان‌های نوین برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ابن سینا، ناصر امیرجنتی، فلوشیپ اندرولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، علاوه بر خدمات جامع برای زوج‌های نابارور، توجه ویژه‌ای به درمان ناباروری مردان دارد، گفت: استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مانند ویرایش ژنی CRISPR/Cas۹ برای اصلاح جهش‌های ژنتیکی مؤثر بر اسپرماتوژنز، می‌تواند نقش مهمی در بهبود ناهنجاری‌های تولیدمثل مردان داشته باشد.

وی افزود: با این حال، کاربرد بالینی این روش‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق ایمنی و ملاحظات اخلاقی است تا نتایج مطمئن و قابل اتکا برای بیماران حاصل شود.

امیرجنتی همچنین گفت: همزمان با تحقیقات ژنتیکی، بازتوانی اسپرم و بهره‌گیری از روش‌های نوین درمانی، از جمله اولویت‌های علمی و بالینی پژوهشگاه ابن‌سینا است. ما با تلفیق دانش روز و فناوری‌های پیشرفته تلاش می‌کنیم شانس فرزندآوری مردان با مشکلات ناباروری را به‌طور قابل توجهی افزایش دهیم. این رویکرد علمی و جامع، نشان‌دهنده تعهد مرکز ابن‌سینا به ارائه خدمات پیشرفته، نوآورانه و مطابق با آخرین دستاوردهای جهانی در حوزه درمان ناباروری مردان است.

کد خبر 6630673
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها