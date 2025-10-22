به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صابر، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در نشست خبری ارائه گزارش نظرسنجی استکبارستیزی و نگرش به افول هژمونی آمریکا در ایران، بر ضرورت شناخت دقیق دشمن و ایجاد نگاه مشترک در جامعه تأکید کرد و گفت: در هر جامعه‌ای ممکن است درباره مسائل مختلف اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما در شناخت دشمن باید وحدت فکری وجود داشته باشد. موضوع آمریکا از جمله محورهایی است که نیازمند اجماع ملی است و کم‌کاری در حوزه شناخت و تبیین آن مشهود است.

صابر با اشاره به ضعف پژوهش‌های داخلی در زمینه افکار عمومی نسبت به آمریکا، افزود: در یک دهه اخیر تحقیقات مستقل اندکی در این حوزه انجام شده و بیشتر داده‌ها مربوط به نظرسنجی‌هایی است که خود مؤسسات آمریکایی بعد از برجام انجام داده‌اند. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند اعتماد عمومی به مذاکره با آمریکا به‌طور مستمر کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ درصد مردم مخالف مذاکره و خواهان تقویت اقتصاد داخلی و ساخت درونی کشور بوده‌اند.

وی ادامه داد: داده‌های موجود نشان می‌دهد جامعه ایران در موضوعات دفاعی و موشکی همواره موضعی قاطع داشته و بیش از ۸۰ درصد مردم مخالف هرگونه مذاکره در حوزه نظامی و موشکی هستند. این حساسیت در همه سال‌ها ثابت مانده و بیانگر نگاه امنیت‌محور جامعه نسبت به استقلال دفاعی کشور است.

صابر، نتایج جدیدترین پیمایش انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ را نیز مؤید استمرار همین روند دانست و گفت: بر اساس این نظرسنجی، ۷۵ درصد مردم ایران معتقدند ایالات متحده طی ده سال آینده قدرت اول جهان نخواهد بود و حدود ۸۰ درصد بر این باورند که قدرت سیاسی و جهانی آمریکا در حال کاهش است. همچنین بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند آمریکا از پیروزی نظامی در برابر ایران اطمینان ندارد.

وی افزود: در بخش دیگری از این پیمایش، حدود ۷۰ درصد از مردم اعلام کرده‌اند که حتی در صورت تغییر حکومت در ایران، دشمنی آمریکا با ملت ایران پایان نخواهد یافت.

همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکا چرا ایران را تحریم کرده است، ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان سه علت اصلی را ذکر کرده‌اند: جلوگیری از قدرتمند شدن ایران، ترس از تهدید منافع خود، و ناتوانی از مقابله نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی.

صابر همچنین به نگرش مردم نسبت به روابط پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد جامعه معتقدند رابطه رژیم پهلوی با آمریکا نتیجه‌ای جز چپاول منابع و عقب‌ماندگی ایران نداشته است. در عین حال بیش از ۶۵ درصد مردم باور دارند که ایران می‌تواند بدون برقراری رابطه با آمریکا نیز مسیر پیشرفت را طی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار پژوهش‌های افکارسنجی، گفت: موضوع آمریکا همچنان یکی از حساس‌ترین محورهای ذهنی در جامعه ایران است و لازم است این نوع پیمایش‌ها به‌صورت مستمر و منظم، حداقل دو تا سه بار در سال، تکرار شود تا بتوان مسیر تغییر نگرش عمومی را رصد و تحلیل کرد.