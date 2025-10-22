به گزارش خبرنگار مهر، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا صبح امروز (چهارشنبه) طی نشست خبری ارائه نتایج نظرسنجی «استکبارستیزی و نگرش به افول هژمونی آمریکا در ایران»، با اشاره به بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های بین‌المللی، گفت: بخش عمده‌ای از برنامه‌های روزانه شبکه‌های خارجی به موضوع ایران و آمریکا اختصاص دارد که نشان می‌دهد این مسئله در افکار عمومی جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایزدی با اشاره به نتایج دومین بخش از این نظرسنجی، افزود: خوشبختانه داده‌های این پیمایش نشان می‌دهد که در جامعه ایران، با وجود حجم بالای تبلیغات منفی و عملیات رسانه‌ای غرب، همچنان حساسیت نسبت به موضوع آمریکا بالا و قابل توجه است؛ هرچند در این حوزه چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید جدی گرفته شود.

وی تأکید کرد: اگر همین پیمایش در میان نخبگان دانشگاهی کشور انجام شود، احتمالاً نتایج منفی‌تری به دست می‌آید، زیرا در سال‌های اخیر موضوع آمریکا به عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی کشیده شده و برخی از سیاستمداران با ادبیات دوگانه و متضاد، موجب شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت در افکار عمومی شده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای اصلاح این وضعیت، گفت: یکی از اقدامات اساسی برای اصلاح رویکرد جامعه نسبت به آمریکا، افزایش تعداد کارشناسان و پژوهشگران حوزه مطالعات آمریکا است. هرچه تولید دانش بومی، ترجمه کتاب‌های تخصصی و تحلیل‌های علمی در این حوزه گسترش یابد، تأثیر آن ابتدا بر نخبگان و سپس بر افکار عمومی کشور محسوس‌تر خواهد بود.

ایزدی در پایان تأکید کرد: برای ایجاد توازن در برداشت عمومی نسبت به سیاست‌های آمریکا، باید فعالیت‌های علمی و رسانه‌ای هدفمندتر در فضای مجازی، دانشگاهی و فرهنگی انجام شود. این روند نه تنها موجب ارتقای سواد سیاسی جامعه می‌شود، بلکه می‌تواند درک واقع‌بینانه‌تری از چالش‌های میان ایران و آمریکا ارائه دهد.