افشین: پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی بدون توقف ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت هوش مصنوعی کشور، گفت: طرح هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و منتظریم ببینیم آخرین مصوبه آن به چه صورت خواهد بود، اما روند کارهای هوش مصنوعی کشور بدون توقف در حال انجام است.
وی در خصوص اینکه آیا دانشآموزان گوشی همراه به مدرسه ببرند، با توجه به استفاده از هوش مصنوعی در مدارس، از وزیر آموزش و پرورش سوال شود، گفت: من صلاحیت پاسخ ندارم؛ وزیر آموزش و پرورش پرسیده شود.
افشین در پاسخ به این سوال که آیا در بخش آموزش و پرورش و در برنامههای مورد استفاده در آنجا مثل «شاد»، هوش مصنوعی اثرگذار است یا خیر، اظهار کرد: ما در این خصوص دستورالعمل نداریم، ولی در حال تقویت آن هستیم. ما و وزارت ارتباطات در حال فراهم کردن زیرساختهای لازم برای شاد هستیم که در واقع با حمایت معاونت و وزارت ICT انجام میشود تا مردم و دانشآموزان بتوانند دسترسی بهتر و راحتتری داشته باشند. تحول بزرگی در زیرساختها در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هوش مصنوعی بر دانشآموزان ورود خواهد یافت یا خیر، بیان کرد: بله، اگر نگاه کنیم، برنامه هوش مصنوعی آموزش ما در شاد در حال انجام است و به همین دلیل، به دلیل کیفیت پایین زیرساختها، حدود ۴۰۰ سرور اضافه خواهد شد. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی به همراه وزارت ICT، زیرساخت مناسبی برای هوش مصنوعی ایجاد خواهند کرد.
نظر شما