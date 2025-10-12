حدادی: نباید مقوله مهم هوش مصنوعی ذیل یک معاونت ریاست جمهوری باشد

علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی اظهار کرد: طرح ملی هوش مصنوعی در حال بررسی در مجلس است که مطابق با این طرح، تأثیرگذاری هوش مصنوعی چه در رشد اقتصادی، چه در حل نظام مسائل کشور و چه در بهبود مدیریت بخش‌هایی مانند کشاورزی و سلامت کاملاً مشهود است.

وی افزود: در این طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است و نباید مقوله مهم هوش مصنوعی ذیل یک معاونت باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک سازمان، عملکردی دارد که در بخش حل نظام مسائل کشور اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس، اگر بخش‌های مهمی مانند هوش مصنوعی به وزارتخانه یا ذیل معاونت رئیس‌جمهور سپرده شوند، توانمندی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل تاکید ما این است که باید سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل تشکیل شود.

وی متذکر شد: جلسات متعدد کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی برگزار شد که جمع‌بندی این بود که سازمان ملی هوش مصنوعی باید تشکیل شود تا بتواند در تمامی بخش‌ها تأثیرگذار باشد. این سازمان نباید محدود به یک بخش خاص شود.

وی تاکید کرد: هوش مصنوعی در قالب یک ستاد، توانمندی لازم را ندارد و مجلس به دنبال اصلاح این وضعیت است و تاکید ما تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی است.

حدادی متذکر شد: ما منتظر لایحه دولت درباره هوش مصنوعی بودیم و دولت باید حداکثر ظرف ۶ ماه این لایحه را به مجلس ارائه می‌داد که این کار را انجام نداد و به همین دلیل، طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس تدوین شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در تدوین این طرح، نمایندگان دولت نیز حضور داشتند و مشارکت کردند. بنابراین آنچه در صحن مجلس درباره طرح هوش مصنوعی مطرح می‌شود، مراحل کارشناسی و همفکری با دولت را طی کرده است. البته هر چه در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، قانونی و لازم‌الاجراست.