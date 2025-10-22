رئیس سازمان بهزیستی: ۳۱ درصد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح چهارشنبه در نشست شورای سالمندان استان بوشهر اظهار کرد: شاهد تلاش‌های خوبی از سوی استاندار و مدیران استان بوشهر در همکاری با بهزیستی و اجرای طرح‌های اجتماعی در سطح استان هستیم که شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه عبور از چالش‌های حوزه سالمندی و توسعه در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است افزود: برنامه‌ریزی جامع برای مدیریت پدیده سالمندی در کشور یک ضرورت و در این زمینه باید نگاه برنامه‌محور و آینده‌نگر داشته باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به شیب سالمندی در کشور اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ سالمند خواهند بود و باید تلاش کنیم که آمادگی لازم در کشور برای مواجهه با این شرایط فراهم شود.

وی بوشهر را یکی از استان‌های پیشرو در زمینه خدمات و برنامه‌های سالمندی معرفی کرد و ادامه داد: شاهد اقدامات مؤثری در استان بوشهر در حوزه بهزیستی، سلامت و توانمندسازی سالمندان هستیم که با همراهی و تلاش مدیران استان محقق شده است.

حسینی با بیان اینکه باید سالمندی را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنیم اضافه کرد: در همین راستا دبیرخانه شورای ملی سالمندان به سطح ملی ارتقا یافته و آئین‌نامه جامع حمایت از سالمندان نیز در حال نهایی‌شدن است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح پیمایش ملی سالمندان برای شناخت دقیق وضعیت این قشر در کشور خبر داد و بیان کرد: راه‌اندازی «تالار سلام» و طرح «پاتوق سالمندی» در استان بوشهر از اقدامات مناسب در این زمینه است.

حسینی افزود: این طرح‌ها با هدف افزایش نشاط اجتماعی و کاهش احساس تنهایی در میان سالمندان اجرا می‌شود و در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش، از فضاهای آموزشی در ساعات بعدازظهر برای ایجاد محیط‌های تعاملی و نشاط‌آور سالمندان استفاده خواهد شد.

وی از صدور مجوز ایجاد دو مرکز جدید سالمندی در استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: با توجه به پیشرو بودن استان در حوزه بهزیستی و ظرفیت‌های بالای آن، سازمان بهزیستی آماده حمایت مالی و تجهیزاتی از ایجاد دو مرکز جدید سالمندی و توسعه دهکده رفاه سالمندان در بوشهر است.