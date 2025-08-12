طرح «مهر گفتگو» در استان سمنان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: از هفته دولت، در هر منطقه آموزشی استان، یک مدرسه در ساعات بعد از ظهر به باشگاه پیشکسوتان تبدیل خواهد شد و این مراکز با محوریت معلمان، به ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی، تغذیه، آموزش آلزایمر و خود مراقبتی سالمندان خواهند پرداخت.

وی افزود: این طرح با مشارکت هنرمندان بازنشسته، متخصصان دانشگاهی و خیرین اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد نشاط، شادابی و توانمندی در سالمندان است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از آمادگی کامل برای ایجاد شهرک رفاه سالمندی در سمنان خبر داد و گفت: اگر زمین مورد نیاز توسط استانداری تأمین شود، با مشارکت خیرین و کارآفرینان، شهرک رفاه سالمندی را در این استان راه‌اندازی خواهیم کرد.

حسینی از اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سالمند تنها نیز خبر داد.

وی افزود: با توجه به آمارهای نگران‌کننده از تنهایی در سالمندان، امسال ۳ هزار مشاور روانشناختی تخصصی در سراسر کشور آموزش خواهند دید تا خدمات مشاوره‌ای ویژه سالمندان ارائه دهند و سهم استان سمنان نیز در این طرح ملی در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از فرماندار و مسئولان استان خواست تا مجوز تأسیس «انجمن فرزانگان» را صادر کنند.

به گفته حسینی این انجمن می‌تواند بستری برای مشارکت فعال سالمندان در امور فرهنگی، اجتماعی و آموزشی باشد و نقش مهمی در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی آنان ایفا کند.