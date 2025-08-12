  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

طرح «مهر گفتگو» در استان سمنان اجرایی شد

طرح «مهر گفتگو» در استان سمنان اجرایی شد

سمنان- معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «مهر گفتگو» در مدارس استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: از هفته دولت، در هر منطقه آموزشی استان، یک مدرسه در ساعات بعد از ظهر به باشگاه پیشکسوتان تبدیل خواهد شد و این مراکز با محوریت معلمان، به ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی، تغذیه، آموزش آلزایمر و خود مراقبتی سالمندان خواهند پرداخت.

وی افزود: این طرح با مشارکت هنرمندان بازنشسته، متخصصان دانشگاهی و خیرین اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد نشاط، شادابی و توانمندی در سالمندان است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از آمادگی کامل برای ایجاد شهرک رفاه سالمندی در سمنان خبر داد و گفت: اگر زمین مورد نیاز توسط استانداری تأمین شود، با مشارکت خیرین و کارآفرینان، شهرک رفاه سالمندی را در این استان راه‌اندازی خواهیم کرد.

حسینی از اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سالمند تنها نیز خبر داد.

وی افزود: با توجه به آمارهای نگران‌کننده از تنهایی در سالمندان، امسال ۳ هزار مشاور روانشناختی تخصصی در سراسر کشور آموزش خواهند دید تا خدمات مشاوره‌ای ویژه سالمندان ارائه دهند و سهم استان سمنان نیز در این طرح ملی در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از فرماندار و مسئولان استان خواست تا مجوز تأسیس «انجمن فرزانگان» را صادر کنند.

به گفته حسینی این انجمن می‌تواند بستری برای مشارکت فعال سالمندان در امور فرهنگی، اجتماعی و آموزشی باشد و نقش مهمی در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی آنان ایفا کند.

کد خبر 6558967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها