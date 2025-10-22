به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ناصری، کارتونیست بین‌المللی و هنرمند برجسته استان، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران پنجمین دوره مسابقه جهانی کاریکاتور انتخاب شد.

این رویداد معتبر با حضور برترین هنرمندان کاریکاتور از سراسر جهان برگزار می‌شود و امسال میزبان پنج داور از کشورهای ایران، صربستان، اسپانیا، مصر و سوئد خواهد بود. حضور ناصری در این جمع، نشان‌دهنده جایگاه درخشان هنر کاریکاتور ایران و ظرفیت‌های هنری خراسان شمالی در عرصه بین‌المللی است.

عباس ناصری از هنرمندان شناخته‌شده حوزه کارتون و کاریکاتور است که تاکنون جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله سوریه، ترکیه، چین، کرواسی و کره جنوبی کسب کرده و داوری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی مختلف را نیز در کارنامه خود دارد.

وی علاوه بر فعالیت‌های هنری، نقش مؤثری در آموزش و پرورش نسل جوان کاریکاتوریست‌های خراسان شمالی داشته است.

مسابقه جهانی کاریکاتور هر سال با هدف ترویج هنر کاریکاتور و پرتره‌های طنزآمیز برگزار می‌شود و امسال در پنجمین دوره خود میزبان آثاری از هنرمندان سراسر جهان خواهد بود.