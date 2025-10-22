ملیحه یغمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برگزاری همزمان نمایشگاه کتاب و کنگره سه‌هزار شهید خراسان شمالی، فرصتی طلایی برای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و شهادت به نسل جدید است.

وی افزود: این رویداد فاخر علاوه بر رفع عطش فرهنگی مردم، زمینه ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان را نیز فراهم کرده است و استقبال گسترده از سوی خانه کتاب و حضور ناشران حوزه دفاع مقدس نشان‌دهنده توجه ملی به ظرفیت فرهنگی خراسان شمالی است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی با اشاره به تخفیف ۳۵ درصدی کتاب‌ها، بیان کرد: این نمایشگاه بهترین زمان برای پر کردن سبد فرهنگی خانواده‌ها و تشویق فرزندان به مطالعه است.

یغمایی ادامه داد: آموزش و پرورش باید از این فرصت بهره ببرد و زمینه بازدید دانش‌آموزان از نمایشگاه را فراهم سازد تا علاقه به مطالعه از دوران تحصیل در وجود آنان نهادینه شود.

وی هم‌زمانی برگزاری نمایشگاه کتاب و کنگره شهدا را اقدامی مؤثر در انتقال مفاهیم فرهنگی دانست و افزود: تعامل میان نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجرایی، پیام‌آور وحدت و هم‌افزایی در مسیر توسعه فرهنگی استان است.

یغمایی در پایان از خانواده‌ها خواست تا از این فرصت بی‌نظیر بهره ببرند و فرزندان خود را به حضور در نمایشگاه تشویق کنند، چرا که حضور در چنین فضاهایی به تقویت روحیه فرهنگی و افزایش گفت‌وگوی بین‌نسلی کمک می‌کند.

گفتنی است، دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تا سوم آبان در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد در دو نوبت صبح و عصر میزبان علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ است.