به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با اکپریکپه اکپو درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در بخشهای گاز، پتروشیمی و انتقال فناوری، همچنین تبادل دیدگاهها درباره تحولات بازار جهانی انرژی رایزنی کرد.
نیجریه، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام و دارنده ذخایر قابلتوجه گاز طبیعی در قاره آفریقا، یکی از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همچنین عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز است. این کشور نقش مهمی در تأمین انرژی جهانی و توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه گاز ایفا میکند.
بیستوهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) فردا (پنجشنبه، یکم آبان) با حضور وزیران و مقامهای عالیرتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار میشود.
