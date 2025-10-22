  1. اقتصاد
تقویت همکاری‌های دوجانبه تهران و ابوجا

وزیر نفت در آستانه برگزاری بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه قطر، با وزیر منابع گازی نیجریه دیدار و درباره گسترش همکاری‌های حوزه انرژی گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با اکپریکپه اکپو درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های گاز، پتروشیمی و انتقال فناوری، همچنین تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات بازار جهانی انرژی رایزنی کرد.

نیجریه، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام و دارنده ذخایر قابل‌توجه گاز طبیعی در قاره آفریقا، یکی از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همچنین عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز است. این کشور نقش مهمی در تأمین انرژی جهانی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه گاز ایفا می‌کند.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

