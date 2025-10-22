  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

رایزنی وزیران نفت ایران و لیبی درباره همکاری‌های انرژی

رایزنی وزیران نفت ایران و لیبی درباره همکاری‌های انرژی

وزیر نفت در دیدار با وزیر نفت و گاز لیبی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با خلیفه رجب عبدالصادق، رئیس بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، با اشاره به کشف ذخایر جدید گاز در ایران، خواستار گسترش همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی شد.

لیبی از اعضای باسابقه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و عضو اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در تحولات بازار انرژی منطقه، جایگاهی مهم و راهبردی دارد.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان‌) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

کد خبر 6631042
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها