۶۳ کشته در تصادف جاده‌ای در غرب اوگاندا

به گفته پلیس محلی، در پی تصادف جاده‌ای در بزرگراه اصلی غرب اوگاندا در اوایل روز چهارشنبه، حداقل ۶۳ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق بیانیه‌ای که توسط پلیس منتشر شد، این تصادف مرگبار حدود ساعت ۱۲:۱۵ بامداد به وقت محلی در امتداد بزرگراه کامپالا-گولو در منطقه کیریاندونگو رخ داد و چهار وسیله نقلیه- دو اتوبوس مسافربری، یک تویوتا و یک کامیون تاتا- در آن دخیل بودند.

این تصادف باعث واکنش زنجیره‌ای و منجر به واژگونی چندین وسیله نقلیه دیگر شد.

تحقیقات اولیه نشان داد که راننده یکی از اتوبوس‌های ایسوزو که از کامپالا به گولو در حرکت بود، سعی کرد از یک کامیون سبقت بگیرد که با اتوبوس دیگری که از جهت مخالف در حال نزدیک شدن بود، برخورد کرد.

