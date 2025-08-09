۱۹ نفر در غرب اوگاندا پس از واژگونی کامیون کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزایر، جولیوس هاکیزا، سخنگوی پلیس منطقه آلبرتین، گفت که این حادثه در حالی رخ داد که کامیون سوخت در حال حمل تاجران از بازاری در منطقه بولیسا در همسایگی بود.

هاکیزا گفت: کامیون ترمز نکرد، کنترل خود را از دست داد، سقوط کرد و واژگون شد و ۱۹ نفر در دم جان باختند. مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

هاکیزا گفت که ممکن است اضافه بار علت این حادثه باشد، زیرا کامیون هم مسافر و هم کالا حمل می‌کرد.

گزارش پلیس اوگاندا که در ماه فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، ۵۱۴۴ نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند که این رقم نسبت به ۴۸۰۶ نفر در سال ۲۰۲۳ و ۴۵۳۴ نفر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.