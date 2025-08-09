  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

۱۹ نفر در غرب اوگاندا پس از واژگونی کامیون کشته شدند

۱۹ نفر در غرب اوگاندا پس از واژگونی کامیون کشته شدند

پلیس روز شنبه اعلام کرد که بر اثر واژگونی یک کامیون در منطقه هویما در غرب اوگاندا، ۱۹ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزایر، جولیوس هاکیزا، سخنگوی پلیس منطقه آلبرتین، گفت که این حادثه در حالی رخ داد که کامیون سوخت در حال حمل تاجران از بازاری در منطقه بولیسا در همسایگی بود.

هاکیزا گفت: کامیون ترمز نکرد، کنترل خود را از دست داد، سقوط کرد و واژگون شد و ۱۹ نفر در دم جان باختند. مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

هاکیزا گفت که ممکن است اضافه بار علت این حادثه باشد، زیرا کامیون هم مسافر و هم کالا حمل می‌کرد.

گزارش پلیس اوگاندا که در ماه فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، ۵۱۴۴ نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند که این رقم نسبت به ۴۸۰۶ نفر در سال ۲۰۲۳ و ۴۵۳۴ نفر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

کد خبر 6555135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها