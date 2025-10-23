پاسخ رئیس دانشگاه خواجه نصیر به اعتراضات صنفی دانشجویان

حمیدرضا تقی راد رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تجمعات اعتراضات صنفی دانشجویان گفت: از سال گذشته تلاش کردیم حضور فعال دانشجویان بهویژه اعضای انجمنها و شورای صنفی را در فرآیند تصمیمگیریهای مرتبط با امور دانشجویی تقویت کنیم. هدف ما این بوده که فضایی باز برای تبادل اطلاعات و گفتوگو با دانشجویان ایجاد شود تا با افزایش اعتماد متقابل، زمینه مشارکت مؤثر آنان در تصمیمگیریهای دانشگاهی فراهم شود.
وی در ادامه توضیح داد: اولین اقدام حمایتی ما تغییر سیستم غذایی در دانشگاه بود که متاسفانه همیشه تغذیه مورد اعتراض دانشجویان است. برای اینکه بتوانیم کیفیت غذا را افزایش دهیم از آشپزخانههای سنتی که در داخل دانشگاه حضور داشتند عبور کردیم و تهیه و طبخ غذا را به کیترینگ های صنعتی بزرگی واگذار کنیم.
محدودیت بودجه علت کاهش سرویسهای حمل و نقل
تقی راد افزود: علاوه بر این ما رستوران مکمل را در دانشگاه ایجاد کردیم که این رستوران مکمل برای اولین بار با همکاری و هم فکری دانشجویان انجام شده و تنوع غذایی فراوانی را ایجاد کرد. با توجه به پراکندگی پردیسها، دانشکدهها و خوابگاههای دانشگاه، نیاز به مدیریت جدید وجود داشت تا بتوان وحدت و همگرایی لازم را ایجاد کرد. به همین دلیل ما سعی کردیم که تعداد پیمانکاران بیشتری را جذب کنیم که بتواند هم رقابتی میان این افراد به وجود آورد و هم بتوانیم کیفیت غذا را کنترل کنیم. اقدام آخری که در حوزه غذا انجام دادیم، همکاری با فودکورتهای مشهور در زمینه تولید و طبخ غذا بود. در حال حاضر، محصولات ۲ شرکت که در سطح شهر تهران شناختهشده هستند و کیفیت غذای مناسبی برای مشتریان ارائه میدهند، در فضای دانشگاه نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند. تلاش کردیم از ظرفیت این شرکتها در کمپهای مختلف و پردیسهای گوناگون دانشگاه بهرهمند شویم. ایجاد این تنوع قطعاً به بهبود کیفیت غذا کمک خواهد کرد. البته در حال حاضر، مسائل اصلی یا شاید اعتراضات عمده دانشجویان مربوط به کیفیت غذا نیست.
پاسخ به اعتراض دانشجویان درباره سرویسهای رفت و آمد
رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه افزود: موضوع بعدی مورد اعتراض در دانشجویان بحث سرویسهای رفت و آمد هست که با توجه به محدودیتهای منابع مالی اتفاق افتاده است. قابل توجه آنکه با نظر خود دانشجویان بررسی کردیم که بسیاری از سرویسهای رفتوآمد بین خوابگاهها، دانشکدهها و پردیسها با ظرفیت کامل حرکت نمیکنند. بر اساس ارزیابی انجامشده، تصمیم گرفتیم ظرفیت این سرویسها را بهینه کنیم تا از هزینههای اضافی کاسته شود و بتوان صرفهجویی حاصل را به حوزههای آموزشی و پژوهشی بازگرداند.
وی تصریح کرد: لازم است ما منابع مالی اصلی را در جایی که ماموریت دانشگاه است بیشتر صرف کنیم. مسئله اصلی این است که بهجای آنکه دانشگاه خود مستقیماً مسئولیت راهاندازی رستوران و سرویسهای ایاب و ذهاب را بر عهده بگیرد، از سازمانها و نهادهایی استفاده کند که مأموریت تخصصیشان ارائه خدمات در دانشگاههاست. این اقدام با نظر و هماهنگی سازمان دانشجویی انجام شده است.
تقی راد در ادامه به ناترازی بودجه دانشگاه اشاره کرد و گفت: متاسفانه هم بحث غذا و هم حمل و نقل با توجه به افزایش فوق العاده قیمت در طی دو سال گذشته، هزینههای زیادی را به دانشگاه تحمیل کرده اند به این شکل که اگر ما مطابق سال گذشته بدون مدیریت منابع میخواستیم این قرارداد را تمدید کنیم؛ حدود ۱۸ میلیارد تومان فقط هزینه حمل و نقل دانشجویان شده بود این در حالی است که مجموع گرنت پژوهشی پرداختشده به دانشجویان، اساتید و حوزه علمی در سال گذشته، ۱۲ میلیارد تومان بوده است.
وی توضیح داد: این ناترازی نشان میدهد که ما عملاً نمیتوانیم به مأموریتهای اصلی خود که تکمیلکننده فضای علمی دانشجویان است، بپردازیم. این موارد و شفافسازیها که با همکاری شورای صنفی انجام شد، منجر به ارائه پیشنهادی شد مبنی بر اینکه تعداد سفرهای موجود را ارزیابی کرده و با کاهش تعداد آنها، ظرفیتها را افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر بیان کرد: علاوه بر این، خوشبختانه با مذاکرات انجامشده در یک ماه گذشته و برگزاری مناقصه، توانستیم هم هزینهها را با بهرهگیری از یک شرکت بسیار توانمند کاهش دهیم و هم از حمایتهای شهرداری تهران و سایر نهادها برای حملونقل دانشجویان استفاده کنیم. در واقع با مشورت خود دانشجویان و انجام آمارگیری در این مدت، متوجه شدیم که توزیع سرویسهای رفتوآمد به گونهای تنظیم شده است که هیچ دانشجویی در هیچ نقطهای بدون سرویس باقی نماند.
نیروی انتظامی و استانداری تهران بر امنیت دانشگاه نظارت دارند
رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره تأمین امنیت دانشجویان بخصوص دانشجویان خوابگاهی به خبرنگار مهر گفت: در مورد سرویس حملونقل، در واقع به تصمیم قطعی رسیدیم و قرارداد آن نیز بسته شده است، اما تعداد سفرها هنوز در دست آمارگیری است. در این بخش کاملاً انعطافپذیری وجود دارد و اقدامات متعددی در طول سال گذشته و امسال برای بهبود وضعیت امنیت دانشجویان انجام شده است، از جمله افزایش روشنایی، ایجاد پستهای شبانه، هماهنگی با نیروی انتظامی که نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است و همچنین نصب دوربینهای مراقبتی پیرامونی دانشگاه؛ اینها اقداماتی است که در شش ماه گذشته انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: خوشحال هستم عرض کنم، در جلسهای که اخیراً در توجه به ایمن سازی فضای دانشگاه و خوابگاه، در استانداری تهران برگزار شد، مقرر شد کمیتهای اقدامات انجامشده را بازبینی و بررسی نماید این اقدامات اجرا شده تا چه میزان رضایت دانشجویان را جلب کرده است.
تقی راد افزود: خوشبختانه در طی هفته گذشته، هیئتی متشکل از نمایندگانی از نیروی انتظامی، استانداری تهران و دانشگاه، محلهای پیرامونی خوابگاهها را مورد بررسی و مراقبت قرار دادند و اقدامات پیشبینیشده تا حد قابل قبولی انجام شد. البته، بحث امنیت دانشجویان که بسیار حائز اهمیت است، در شهر بزرگی مانند تهران، بهویژه پیرامون خوابگاهها، ممکن است کامل تأمین نشود و شرایط اقتصادی نیز به گونهای است که هنوز نمیتوانیم وضعیت کاملاً امنی داشته باشیم؛ اما اقداماتی که لازم بود تا حد امکان انجام شود تا این حوزه تحت حفاظت قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته است.
برخورد لباس شخصیها با دانشجویان را تکذیب میکنم
رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین پیرو اعتراض دانشجویان نسبت به برخورد لباس شخصیها با دانشجویان بیان کرد: این موضوع را من کاملاً تکذیب میکنم؛ به هیچ عنوان اجازه نمیدهم فضای امنیتی بر دانشجویان حاکم شود. در حد توان و ظرفیت موجود، اجرای قوانین مصوب دانشگاهها انجام شده است. پنج دوره اعتراض صنفی در دانشگاه برگزار شده و تاکنون هیچ برخورد فیزیکی با دانشجویان صورت نگرفته است. این نشان میدهد که ما تلاش میکنیم فضای مدنی و آزادی اعتراض را در دانشگاه حفظ کنیم. طبیعی است که اگر اعتراضها از چارچوب مدنی خارج شود و خدای نکرده، به خارج از محیط دانشگاه سرایت کند و حوادث دیگری رقم بخورد، دیگر امکان ورود مستقیم ما به این موضوع وجود ندارد. با این حال، تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و برخوردهای حراست با دقت و توجه ویژهای که شخصاً بر آن نظارت داشتهام، مدیریت شده است. ضمن اینکه ما با گفتگو و برگزاری نشستهای مختلف سعی کردیم از نظرات دانشجویان برای یافتن راه حل نسبت به مشکل مورد نظرشان بهره مند شویم.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود: شورای صنفی دانشگاه، دانشجویان را از ریز جزئیات مطلع میکند و اعتراضاتی که صورت میگیرد، قابل توجه است که این تجمعات و اعتراضات به هیچ وجه با مدیریت یا حمایت شورای صنفی نیست؛ اینها اعتراضات پراکندهای هستند که دانشجویان بهصورت مستقل انجام میدهند. ما همچنان با مدارا و گفتگو به دنبال حل مسائل هستیم و امیدواریم راهحل مناسبی برای مشکلاتی که مورد توجه دانشجویان است، پیدا شود. من به دانشجویان قول میدهم که حقوق آنها، علاوه بر مسائل رفاهی، با تمام توان و پشتکار مورد توجه قرار گیرد و پیگیری خواهد شد.
او در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه دامنه این اعتراضات فروکش کرده است. در ابتدا جمع زیادی از دانشجویان به دلیل عدم اطلاع کافی در این اعتراضات حضور داشتند، اما اکنون این روند کاهش یافته است. طبیعی است که برای تثبیت این وضعیت و حل مسائل، نیاز به زمان و گفتگوهای بیشتر داریم و امیدواریم با ادامه این روند مشکلات به تدریج رفع شوند.
تقی راد توضیح داد: بحث بودجه دانشگاه اهمیت ویژهای دارد و این موضوع یک فرآیند زمانبر است. بودجه در آبان و آذر تقدیم مجلس خواهد شد و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. شرایط و محدودیتهای کشور خارج از اختیار ماست، اما تلاش شده است که هیچ موردی که مورد نظر دانشجویان بوده، مغفول نماند و شورای صنفی این موضوع را تأیید میکند.
وی در پایان اشاره نمود: اعتراضات صورت گرفته در قالب یک تشکل رسمی نبوده و به همین دلیل پاسخگویی مستقیم دانشگاه محدود است، اما دانشجویان طبق منشور اخلاقی دانشگاه حق اعتراض دارند و این حق به رسمیت شناخته شده و حمایت میشود. این اعتراضات شنیده شده و مورد توجه قرار گرفتهاست.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در انتها گزارش مختصر از عملکرد هیئت رئیسه جدید به خبرگزاری مهر ارائه کرد که جزئیات آن بدین شرح است:
بسمه تعالی
از ابتدای مسئولیت مجموعه هیئت رئیسه جدید دانشگاه، سیاست اصلی دانشگاه افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عموم خانواده دانشگاه اعم از دانشجویان، یاوران علمی و اعضای هیأت علمی بوده و هست. در این راستا نیز سیاستهای متعددی از جمله بکارگیری خرد جمعی و تشکیل کمیتهها و کارگروههای مختلف با مشارکت قشرهای مختلف دانشگاهی، شفافیت در تصمیمات، جلب مشارکت دانشجویان در تصمیمسازی و همچنین قدرت بخشیدن به تشکلهای دانشجویی بخصوص شورای صنفی – رفاهی دانشجویان به عنوان نمایندگان دانشجویان در دستور کار قرار گرفت. در این مدت مسائل و چالشهای اصلی دانشگاه شناسایی، و اصلاحات مورد نیاز برنامه ریزی گردید. در ادامه بخشی از برنامههای اصلاحی برنامه ریزی شده و در حال اجرا تقدیم میگردد.
محور نخست: تغییر روندها و فرآیندهایی که باعث تحقیر و ناامیدی دانشجویان میشد به روندهایی که باعث عزت و شخصیت ایشان میگردید. در ادامه چالشها و اقدامات مرتبط به صورت کلی بیان شده است.
- برخوردهای حراست با دانشجویان به خصوص بانوان دانشجو: تغییر رئیس حراست و هماهنگی با رئیس جدید حراست برای حفظ شأن بانوان دانشجو.
- نحوه کنترل رفت و آمد دانشجویان به خوابگاهها و تعامل با خانوادههای دانشجویان: طراحی سازوکاری با همکاری نمایندگان دانشجویان که خانوادهها از رفت و آمد دانشجویان به خوابگاه بدون تماس تلفنی اطلاع پیدا کنند و نیازی به پیگیری دانشگاه نداشته باشد.
- نوع واکنش به اعتراضات دانشجویی و نگاه حاکم بر سیستم به این اعتراضات: حضور در تجمعات و گفتگو و تعامل با دانشجویان به صورت پیوسته و انتشار دادهها و اطلاعات.
- نبود بسترهای لازم برای بروز استعدادها و نوآوریهای فرهنگی، هنری و اجتماعی: ایجاد فضا و حمایت از فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی با رویکردهای جدید.
محور دوم: تخصیص و انتقال منابع از اهداف فرعی به اهداف اصلی و وظایف ذاتی دانشگاه با افزایش کیفیت و بهرهوری خدمات و رویکرد عدالت محور
- کیفیت و بهداشت تغذیه دانشجویی: تعطیلی آشپزخانههایی که استانداردهای لازم بهداشتی در آن رعایت نمیشد و عقد قرارداد با آشپزخانههای صنعتی خارج دانشگاه تحت نظارت مراکز معتبر. راه اندازی رستورانهای مکمل با هدف افزایش تنوع و کیفیت و ایجاد رقابت.
- نحوه تخصیص یارانههای غذای دانشجویی به دانشجویان: کاهش یارانه غذای دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز با توجه به میزان اندک شهریه پرداختی. متاسفانه تا کنون اغلب دانشجویان شهریه پرداز تا دو برابر شهریه پرداختی یارانه غذا دریافت میکردند. این امر با سیاست جدید به حداکثر برابر با شهریه پرداختی تبدیل شد.
- خدمات آمد و شد دانشجویان: بازبینی تعداد و زمانبندی سرویسهای تخصیص داده شده به گونهای که ضریب مسافر به صندلی در هر سرویس از نرخهای کمتر از ۵۰ درصد به بالای ۸۰ درصد افزایش یابد و در نتیجه ضمن بالا رفتن بهره وری منابع برای هزینه کرد در بخشهای اصلی دانشگاه از جمله پژوهش و آموزش و ایمنی دانشجویان آزاد گردد.
