توضیح دانشگاه خواجه نصیر درباره اعتراضات صنفی دانشجویان

معاونت فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در پی اعتراضات صنفی ـ رفاهی اخیر دانشجویان توضیحاتی به شرح زیر اعلام کرد:
«در پی تصمیمات اخیر هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص کاهش یارانه غذای دانشجویان نوبت دوم و شهریهپرداز و نیز کاهش تعداد سرویسهای رفت و آمد رایگان دانشجویان و مشکلات همیشگی مربوط به کیفیت خدمات، از چند روز پیش دانشجویان این دانشگاه با تجمع یا تحصن اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.
در این بین مسئولان مربوطه نیز با حضور در جمع دانشجویان، به دغدغه ها و درخواست های آنها گوش داده و سپس دلایل و مستندات مربوط به دغدغه های آنها را به تفصیل تشریح کردند.
از آن جایی که بر اساس «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» و همچنین دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور، دانشجویان نوبت دوم و شهریهپرداز متعهد به پرداخت کامل هزینههای تحصیل خود بوده و دانشگاه نیز تعهدی در ارائه خدمات رفاهی یارانهای به این گروه از دانشجویان ندارد، لازم است به شفافیت بیشتری پرداخته شود.
در سالهای گذشته اغلب دانشگاهها خدمات رفاهی یارانهای به دانشجویان شهریهپرداز نیز ارائه میکردند؛ اما با افزایش هزینههای خدمات و عدم افزایش مبالغ شهریه پرداختی، میزان یارانه پرداخت شده به دانشجویان تا دو برابر شهریه پرداختی افزایش یافته است!
بر همین اساس عملا مبلغ شهریه پرداختی نه تنها هزینه تحصیل دانشجوی شهریهپرداز را تامین نمیکرد، بلکه دانشگاه مبالغ قابل توجهی را که میبایست صرف ارتقاء خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه شود به شکل یارانه غذا هزینه مینموده است.
با این وجود هیئت رئیسه دانشگاه به منظور رعایت حال دانشجویان شهریهپرداز به جای قطع کامل یارانه خدمات رفاهی، میزان آن را کاهش داده است.
در خصوص خدمات حمل و نقل، مطابق با منشور حقوق دانشجویی، دانشگاهها تعهدی برای ارائه خدمات رایگان رفت و آمد دانشجویان در سطح شهر و فواصل بین پردیسهای آموزشی ندارند.
با توجه به پراکندگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سطح شهر تهران، در سالهای گذشته در مسیرهایی که وسایل نقلیه عمومی به میزان کافی وجود نداشتهاند به ارائه خدمات حمل و نقل رایگان به دانشجویان پرداخته است. هرساله بودجه زیادی از دانشگاه که باید در امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان هزینه گردد، در بخش سرویس های رفت و آمد هزینه میگردید.
بررسی های دانشگاه نشان داده است که تعداد و تخصیص این سرویسها بهینه نبوده و با انجام محاسبات به تعداد بهینه جدیدی رسیده است به گونه ای که هزینههای این بخش را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. در برخی از مسیرها که فواصل خوابگاه دانشجویان تا پردیس محل تحصیل کمتر از ۲ کیلومتر بوده است و در داخل شهر امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز وجود داشته است، سرویسها حذف و در مسیرهایی که تعداد بهینهای در نظر گرفته نشده بود، تعداد سرویسها بهینه شده است. همچنین رایزنیهایی با شهرداری تهران انجام شده است تا تعداد وسایل نقلیه عمومی شهری نیز در این مسیرها افزایش یابد.
امید است با ارائه توضیحات و تحلیل های مبتنی بر داده و اطلاعات که در داخل محیط دانشگاه انجام میگیرد، مسیر اعتماد و همکاری و بهبود اوضاع برای تمام اعضای خانواده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فراهم گردد.
در پایان از رفتارِ مدنی دانشجویانی که به تصمیمات اتخاذ شده اعتراض داشتند تقدیر می کنم. رفتار آگاهانه و قانونمدارِ دانشجویانِ معترض که متمرکز و متوجهِ مسائل صنفی و رفاهی بود، باعث شد مغرضانی که قصد سوء استفاده سیاسی از عواطفِ سالمِ دانشجویان را دارند و از هر رویدادی وسیلهای برای بدخواهی و نفرتپراکنی میسازند بهرهای از مکر خود نبرند.»
