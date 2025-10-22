به گزارش خبرنگار مهر، ایرج امینی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طبق آمار اعلامی از سامانه الکترونیکی جمعآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی در سال ۱۴۰۳ تعداد پروانههای احداث ساختمان استان کاهش ولی تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زیربناهای احداث شده افزایش داشته است.
وی بیان کرد: اهمیت آمار فعالیتهای ساختمانی و آگاهی از آن همواره مورد توجه پژوهشگران محققان آماری و برنامهریزان اقتصادی بوده است؛ چراکه قسمت قابل توجهی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور به این بخش از فعالیتهای اقتصادی اختصاص دارد و انجام محاسبات ملی بدون داشتن اطلاعات و آمار دقیق از فعالیتهای ساختمانی نتایج مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان تصریح کرد: مشکل مسکن شهری از جمله مشکلات بنیادی اجتماعی اقتصادی جامعه ما است که از اوایل دهه ۱۳۵۰ اهمیت بیشتری یافته و به تدریج تشدید شده است.
وی تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده در سال ۱۴۰۳ توسط شهرداریهای استان معادل ۲ هزار و ۱۱۱ فقره برشمرد و گفت: تعداد پروانههای صادره سال گذشته ۲ هزار و ۲۷۹ فقره بوده که امسال ۴.۷ درصد کاهش نشان میدهد.
امینی افزود: تعداد پروانههای احداث ساختمانی صادره توسط شهرداریهای کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۲ هزار و ۵۵۴ فقره بوده است که نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش داشته است. وی سهم استان زنجان از تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداریهای کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ معادل ۵.۱ درصد خواند و گفت: سهم جمعیتی استان از کشور ۳.۱ و سهم جمعیت شهری از کشور ۲.۱ است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد واحد مسکونی در سال ۱۴۰۳ در پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای استان احداث تعداد ۱۰ هزار و ۷۴۷ واحد مسکونی به ثبت رسیده است، عنوان کرد: این رقم نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است و متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۱.۵ واحد بوده است.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد سهم استان زنجان از تعداد واحد مسکونی ثبت شده در پروانههای ساختمانی کشور از ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
امینی با اشاره به اینکه مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداریهای استان در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۱۱هزار متر مربع بوده است، اظهار کرد: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ (۱۴۹۴ هزار مترمربع) ۲۱.۲ درصد افزایش یافته است و متوسط مساحت زیربنا برای هر پروانه احداث ساختمان ۸۵۷. ۹ متر مربع بوده است.
وی با بیان اینکه مجموع مساحت زمین پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۶۲ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است، یادآور شد: متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۱ متر مربع بوده است.
