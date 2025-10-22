  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

اعلام اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ارشد دانشگاه خواجه نصیر

اعلام اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ارشد دانشگاه خواجه نصیر

اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتشر شد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان در اینجا قابل مشاهده است.

کد خبر 6630868
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها