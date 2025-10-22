آخرین رتبه ورودی به دانشکده کامپیوتر علم و صنعت؛ اقبال کم به علوم پایه

سید مصطفی سیادت موسوی معاون آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران در مورد سیاستهای جذب نخبگان در این دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: بهنظر من بهترین رویکرد این است که با دانشجویانی که در حال حاضر در دانشگاه حضور دارند، رفتار مناسبی داشته باشیم؛ زیرا بازخورد بلندمدت این رفتار میتواند به خود دانشگاه بازگردد و نشان دهد که این مرکز آموزشی توانایی حمایت، ارائه تسهیلات و رفتار شایسته با دانشجویان خود را دارد.
وی تاکید کرد: البته برندها و امتیازهای کوچکی نیز وجود دارد که برای دانشجویانی با رتبه زیر هزار یا رتبههای دو رقمی در نظر گرفته میشود، اما با توجه به ارزش مادی بورسها و تسهیلات مالی، تصور ما این است که این امتیازات بهتنهایی نمیتواند عاملی تعیینکننده در جذب نخبگان باشد.
سیادت موسوی افزود: به باور من، اصلیترین دارایی دانشگاه، نیروی انسانی آن است. ما اعضای هیئت علمی ارزشمندی داریم و تلاش میکنیم برنامههایی تدوین شود تا این دانشجویان مستعد در اولویت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و بدنه دانشگاه قرار گیرند تا بتوانیم زمینه پرورش بهتر این نخبگان را فراهم کنیم.
وی در خصوص ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع ارشد توضیح داد: در مقطع تحصیلات تکمیلی، بهویژه کارشناسی ارشد، حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ دانشجو در دانشگاه پذیرش میشوند. در مجموع، دانشکدههای بزرگتر سهم بیشتری دارند و برخی از آنها حدود ۳۰۰ دانشجو میپذیرند.
معاون آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که رتبههای دانشجویان ورودی کارشناسی جدید دانشگاه در حدود چه عددی است، پاسخ داد: باید گفت در مورد این موضوع تنوع بالایی وجود دارد؛ بهعنوان مثال، در دانشکده مهندسی کامپیوتر معمولاً رتبهها تا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ هستند، اما در دانشکدههای دیگر ممکن است رتبهها تا ۵ هزار نیز برسد. در رشتههای علوم پایه معمولاً اقبال کمتری وجود دارد، بنابراین این وضعیت در سالهای مختلف ممکن است اندکی تغییر کند. همچنین تنوع رشتهها سبب میشود که دامنه رتبههای قبولی متفاوت باشد. بهعنوان نمونه، امسال رتبههای زیر ۵۰۰ نیز در میان پذیرفتهشدگان برخی رشتهها وجود داشتند. بهطور کلی، رتبه کشوری آخرین پذیرفتهشده در رشته مهندسی کامپیوتر حدود عدد ۶۰۰ بوده است، هرچند در رتبه منطقهای این عدد کمتر محاسبه میشود.
نظر شما