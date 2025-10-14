رایزنی برای حمایت مالی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در حاشیه آئین استقبال از ۱۲۰۰ دانشجوی نوورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تنوع دلایل مهاجرت گفت: مهاجرت می‌تواند اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی باشد، اما آنچه نگران‌کننده است، مهاجرت‌های اجباری است.

وی با بیان این‌که هر فردی حق دارد محل زندگی خود را انتخاب کند، ادامه داد: اما نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که نخبگان و دانشگاهیان به اجبار کشور را ترک کنند. زمانی مهاجرت نگران‌کننده می‌شود که فرد با اکراه و ناچاری می‌رود، در حالی که دوست دارد بماند اما به دلیل مشکلات معیشتی، نبود فرصت رشد یا برخوردهای تنگ‌نظرانه ناچار به رفتن می‌شود.

وزیر علوم با اشاره به تلاش‌هایی برای افزایش منزلت دانشگاهیان گفت: در این دوره تلاش کرده‌ایم منزلت اجتماعی دانشگاهیان را ارتقا دهیم و بخش‌های مختلف حاکمیتی را نسبت به منزلت و تأثیرگذاری آن‌ها قانع کنیم.

سیمایی صراف در مورد رایزنی‌ها برای بودجه سال آینده گفت: در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول هستیم تا در بودجه سال آینده، از دانشجویان به ویژه دانشجویان نخبه مقاطع ارشد و دکتری حمایت‌های مالی انجام دهیم.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی آموزش رایگان است، اما باید امکاناتی مانند خوابگاه و تغذیه مناسب نیز تأمین شود. در این بخش مدیریت دانشگاه‌ها در حال تلاش هستند.

وی در مورد طرح‌های جدید گفت: ما در حال پیگیری طرح‌های جدیدی هستیم ولی به دلیل این‌که نیاز به منابع مالی دارند، نمی‌توان قاطع در مورد آن صحبت کرد ولی همه مسئولین اعم از سازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهور، معاون اول همه واقف هستند که یک‌بار باید مسئله خوابگاه و تغذیه را حل کرد.