به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف دهقانی با تشریح ظرفیتها، برنامهها و چالشهای جامعه نخبگانی استان، بر ضرورت بهرهگیری از توان نخبگان در تصمیمسازیها و توسعه استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان از جمله بنادر پرتردد، نیروی انسانی جوان و دانشگاههای توانمند، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مزیتهای دریایی گفت: اگر این ظرفیتها به دست نخبگان سپرده و همافزا شوند، میتوانند در سه گام عملی شامل آمادهسازی نخبگان برای کارآفرینی و نوآوری، تبدیل یافتههای علمی به محصول یا خدمت، و همسویی با سیاستهای ملی اقتصاد دانشبنیان به توسعه واقعی استان منجر شوند.
دهقانی افزود: بنیاد نخبگان استان بوشهر در راستای مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان، برنامههای متعددی در حوزه شناسایی استعدادهای برتر، مسیرهای کارآموزی، اشتغال در صنایع مزیتی و حمایت از پروژههای فناورانه را در دستور کار دارد.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به دغدغههای جامعه نخبگانی از جمله نبود مسیر روشن برای بهکارگیری نخبگان در مدیریت اجرایی استان، کمبود زیرساختهای تجاریسازی ایدهها، و مشکلات اشتغال و مسکن نخبگان تصریح کرد: این مسائل تنها مطالبه شخصی نیستند، بلکه نشانه علاقه و انگیزه نخبگان برای مشارکت در حل چالشهای استان است.
