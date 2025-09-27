به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دهقانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرحهای مختلف و متنوعی برای شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان در دستور کار داریم و از روشهای مختلفی برای این منظور استفاده میکنیم.
وی یکی از مسائل مهم را شناسایی نخبگان دانست و اضافه کرد: یکی از شیوهها، رتبههای زیر هزار کنکور سراسری است و البته تلاش داریم که نخبگان را قبل از رسیدن به کنکور نیز شناسایی کنیم و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
دهقانی با اشاره به تدوین آئیننامههایی برای شناسایی و حمایت از نخبگان دانشآموزی و دانشجویی بیان کرد: فراخوان جذب نخبگان در دستگاههای بخش خصوصی ابلاغ شده تا زمینه جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی از این طریق فراهم شود.
جذب نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به حمایت از دانشجویان دورههای پسادکتری در قالب طرح شهید چمران، ادامه داد: در استان بوشهر امسال ۱۰ ظرفیت برای این طرح در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح جهت به منظور جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی در دانشگاهها خاطرنشان کرد: زمانبندی این طرح تا ۱۵ مهرماه است ولی سامانه در طول سال باز است و افراد میتوانند برای ثبت نام مراجعه کنند.
دهقانی با اشاره به ارائه شیوهنامه رشد و تعالی مستعدان حوزههای هنری و ادبی بیان کرد: طرح شهید وزوایی یکی از برنامههای بنیاد ملی نخبگان با هدف ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور است که مجموعهای از تسهیلات و حمایتها را به دانشجویان برتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه میدهد.
پرورش و پشتیبانی از نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر تاکید کرد: این حمایتها بخشی از سیاستهای توسعهای بنیاد برای پرورش و پشتیبانی از نخبگان علمی و تقویت سرمایههای انسانی کشور است.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید احمدی روشن برای ایجاد هستههای حل مسئله دانشجویی ادامه داد: در استان بوشهر ۱۰۰ نفر در قالب این طرح مسائل و چالشهای استان را احصا کرده و برای حل آنها اقدام میکنند.
دهقانی از اجرای طرح شهید اژهای برای حمایت از استعدادهای برتر رشتههای اولویت دار شامل دانشجویان دارای رتبه زیر ۲۰۰ کنکور سراسری خبر داد و گفت: در این طرح افراد از زمان تحصیل تا اشتغال مورد حمایت قرار میگیرند.
احصای چالشها و حل مشکلات و مسائل استان
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح مرحوم کاظم آشتیانی و تحت پوشش قرار گرفتن چهار نفر از استادیاران جوان استان خبر داد و افزود: طرح همیار صنعت در راستای احصای چالشها و حل مشکلات و مسائل استان اجرایی شده است.
وی یکی از طرحهای دیگر بنیاد نخبگان را تشکیل هیئتهای اندیشهورز عنوان کرد و افزود: تاکنون در حوزه دریا، حوزه آب و کشاورزی و محیط زیست و حوزه سلامت سه هیئت تشمیل شده و ۲ هیئت دیگر در زمینههای انرژی و هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیز به زودی تشکیل خواهد شد.
دهقانی اظهار کرد: افراد سرآمد دستور کارهای مختلف دارند و دغدغههای استان را تدوین میکنند و بستههای پیشنهادی ارائه میکنند به دستگاههای ذیربط در سطح استانی و ملی که تاکنون شاهد دستیابی به نتایج خوبی در این زمینهها بودهایم.
فعال شدن ایستگاههای شناسایی نخبگان
وی از فعال شدن ایستگاههای شناسایی نخبگان خبر داد و افزود: در شهرستانهای مختلف برای شناسایی نخبگان اقداماتی را داشتهایم و ضمن شناسایی مدارس نخبهپرور به غیر از مدارس خاص، تلاش شده که از نظر زیرساختی تقویت شده و حمایتهای بیشتری از آنها صورت گیرد.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: برگزاری دوره آمادگی المپیاد با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه یکی از ابتکارات خوب بوده که با حضور ۶ هزار نفر انجام شده و ۳۵۰ نفر حائز شرایط حضور در دورههای پیشرفته شدند.
وی با اشاره به راهاندازی مدرسه تابستانه فناوریهای نوین با حضور ۱۲۰ نوجوان و نونهال تصریح کرد: به صورت رسمی در مجموع ۳۰۰ نخبه را تحت حمایت داریم و به صورت غیر رسمی تعداد نخبگان به بیش از ۶۰۰ نفر میرسد.
نظر شما