به گزارش خبرنگار مهر، سیده آزاده میروکیلی عصر دوشنبه در آئین معرفی دبیر هیئتهای اندیشه ورز استان بوشهر اظهار داشت: هیئتهای اندیشه ورز استان با هدف گسترش تعامل سطوح مختلف حاکمیتی برای مشارکت اجتماعات نخبگانی در امور مسئلهشناسی، تصمیمسازی، برنامهریزی و آیندهنگاری در دستگاههای اجرایی تشکیل شدهاند.
هیئتهای اندیشه ورز استان بوشهر با رویکرد حل مسئله و اتاق فکر دستگاهها و صنایع استراتژیک استان پیرو تفاهم نامه مشترک وزارت کشور و بنیاد ملی نخبگان در خصوص ایجاد سازوکار و ابلاغ در بهره گیری از مشاورههای تخصصی نخبگان، سرآمدان و تحقق اقدام ملی ۳-۱-۱ سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با درایت استاندار بوشهر و حمایتها و همکاریهای معاون سیاسی، امنتی و اجتماعی استاندار تشکیل شده است.
میروکیلی تاکید کرد: در هیئتهای اندیشه ورز که با ترکیب نخبگان، سرآمدان، مستعدین برتر، متخصصین صاحب تجربه تشکیل شده است، خلاءهای علمی، فکری و چالشهای حوزه تخصصی با هم افزایی و توسعه تعاملات بین دستگاهی و اجتماعات نخبگانی رفع خواهد شد و در تصمیمات و برنامه ریزی های راهبردی استان دخیل خواهد بود.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر افزود: بنیاد نخبگان استان آمادگی خود را برای تشکیل هیئتهای اندیشه ورز با مشارکت نخبگان و سرآمدان استان برای رفع نیازها، چالشها و پیشبرد مأموریتها در سایر دستگاههای اجرایی و صنایع استان اعلام میکند.
با معرفی رئیس بنیاد نخبگان استان، دبیران هیئتهای اندیشهورز استان بوشهر توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار دبیر هیئتهای اندیشه ورز استان بوشهر طی احکامی منصوب شدند.
در این آئین دکتر داریوش مستی مدیر تحقیق نیروگاه اتمی به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و علوم هستهای منصوب شد.
دکتر سعید جامعی عضو هیئت علمی گروه مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز صنایع دانش بنیان و خلاق دریامحور منصوب شد.
دکتر اکرم فرهادی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز سلامت، پزشکی و علوم زیست فناوری منصوب شد.
دکتر جابر مظفری زاده رئیس بخش محیط زیست شرکت آب منطقهای استان، به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز آب، اقیلم و محیط زیست استان بوشهر منصوب شد.
دکتر رضا سیاوشی رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس به سمت هیئت اندیشه ورز توسعه اقتصاد دانش بنیان، هویت ساز و خلاق استان بوشهر منصوب شد.
دکتر حمید کرمی کبیر عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده دانشگاه خلیج فارس به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز آموزش، توانمندسازی و هدایت مستعدان استان بوشهر منصوب شد.
دکتر حسن الهیاری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس به سمت دبیر هیئت اندیشه ورز توسعه و تحول در علوم انسانی استان بوشهر منصوب شد.
مهندس عبدالرحمان فرزام معاون بنیاد نخبگان استان بوشهر به سمت دبیر اجرایی و هماهنگی هیئتهای اندیشه ورز استان بوشهر منصوب شد.
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