خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هفته‌های ابتدایی لیگ برتر فوتبال برای شمس‌آذر قزوین به سختی سپری شده است؛ تیمی که ۲ فصل گذشته یکی از پدیده‌های فوتبال کشور بود و فصل قبل نیز ۴ هفته زودتر حضور خود در لیگ برتر را تثبیت کرده بود، امسال در پایان هفته هفتم با تنها ۲ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی قرار دارد.

این در حالی است که این تیم تا به امروز ۵ امتیاز کسب کرده اما از مجموع پنج امتیاز به‌دست‌آمده، سه امتیاز به‌دلیل نداشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای باشگاه از سوی سازمان لیگ کسر شد تا شمس‌آذر با دو شکست متوالی و شرایطی بحرانی، به اصلی‌ترین گزینه سقوط تبدیل شود.

جوانی؛ فرصت یا تهدید؟

از نظر کارشناسان و حتی هواداران مشکل اصلی شمس‌آذر نه در ساختار فنی تیم بلکه در ترکیب بازیکنان جوان و کم‌تجربه آن است. بسیاری از بازیکنان شاخص فصل گذشته از تیم جدا شدند و جای خود را به نفرات تازه‌کار دادند که هنوز در سطح لیگ برتر تجربه کافی ندارند.

این جوان‌گرایی اگرچه در بلندمدت می‌تواند به نفع فوتبال استان باشد، اما در شرایط فعلی که تیم برای بقا می‌جنگد، خطرناک است.

در کنار مسائل فنی، تغییرات مکرر در مدیریت باشگاه و حاشیه‌های پیرامون آن نیز بر عملکرد تیم سایه انداخته است. کارشناسان بر این باورند که نبود تمرکز مدیریتی، تأخیر در جذب بازیکنان جدید و فشار روانی ناشی از نتایج ضعیف باعث شده تیم از نظر ذهنی در شرایط دشواری قرار گیرد.

شمس آذر نیاز به تقویت در چند پست دارد

صادق افشار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فنی تیم فوتبال شمس قزوین اظهار کرد: امسال باشگاه شمس تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ از مدیریت و مالکیت گرفته تا بخش‌های فنی و ساختاری، همه ارکان باشگاه دچار تحول شده‌اند. این حجم از تغییرات معمولاً در کوتاه‌مدت باعث ایجاد ناهماهنگی می‌شود تا تیم بتواند ساختار جدید خود را پیدا کند.

وی افزود: وقتی تیمی ۷۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب فصل قبل خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که در هماهنگی دچار مشکل شود. جمع کردن تیمی جدید با تفکرات تازه زمان‌بر است، هرچند انتظار می‌رفت نتایج بهتری رقم بخورد.

افشار تصریح کرد: از نظر فنی نیز شمس قزوین در برخی پست‌ها نیاز به تقویت دارد. در بازی اخیر، به دلیل کمبود بازیکن، «محمدجواد آزاده» که هافبک میانی است، در پست غیرتخصصی دفاع راست بازی کرد و این موضوع در فوتبال حرفه‌ای امتیاز منفی محسوب می‌شود. بنابراین لازم است مدیریت باشگاه برای جذب بازیکنان در پست‌های کلیدی اقدام کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی شمس قزوین در این فصل ماندن در لیگ برتر است، افزود: این تیم برای قهرمانی بسته نشده و تمرکز اصلی‌اش بر حفظ جایگاه در لیگ است. با این حال لیگ امسال بسیار فشرده و رقابتی است و فاصله تیم‌های بالای جدول با پایین جدول تنها شش تا هفت امتیاز است که نشان می‌دهد رقابت نزدیک و سختی در جریان است.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: در ادامه مسیر، تیم باید هم از نظر فنی و هم از نظر کادر مشاوره تقویت شود. تقویت به معنای تغییر نیست بلکه به معنای افزودن تجربه و تخصص است. حضور افراد باتجربه در کنار سرمربی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و افزایش انگیزه بازیکنان کمک کند.

افشار در پایان خاطرنشان کرد: بازی‌های سختی پیش روی تیم است؛ فولاد، سپاهان و ملوان حریفان قدرتمندی هستند. اگر باشگاه با حمایت و برنامه‌ریزی جلو برود، می‌توان امیدوار بود که تیم از شرایط فعلی عبور کرده و روند رو به رشدی را طی کند.

مشکل اصلی شمس آذر قزوین در ساختار مدیریتی است

مجید رضایی، پیشکسوت فوتبال قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی باشگاه شمس قزوین اظهار کرد: در چند ماه اخیر شاهد تغییرات مدیریتی در این باشگاه بوده‌ایم که بخشی از مشکلات تیم به همین تصمیمات بازمی‌گردد. مدیریت باشگاه نقش کلیدی در انسجام تیم دارد و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار نتیجه‌گیری داشت.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی در باشگاه شمس باید تغییر کند، افزود: مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی تفاوت زیادی دارد؛ در بخش خصوصی باید نگاه میدانی، تعاملی و پاسخ‌گو وجود داشته باشد. وقتی در رأس باشگاه تصمیمات نادرست گرفته می‌شود، اثر آن به همه ارکان از کادر فنی تا بازیکنان منتقل می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: همان زمان که تغییرات مدیریتی انجام شد هشدار دادم و گفتم از مسیر اشتباه بازگردید، چون در غیر این صورت، تیم آسیب می‌بیند. امروز هم معتقدم اگر باشگاه می‌خواهد در لیگ برتر بماند باید در همین مقطع کوتاه، مدیریت خود را اصلاح کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در دو فصل اخیر بیش از ۱۶ بازیکن از ترکیب تیم جدا شدند و این در حالی است که با حمایت مالی استان، امکان حفظ بسیاری از آن‌ها وجود داشت. اما به‌دلیل برخی منافع و تصمیمات اشتباه، تیم از بازیکنان کلیدی خود خالی شد.

این پیشکسوت فوتبال قزوین گفت: تیم فعلی از نظر ترکیب بازیکنان جوان و آینده‌دار است و از نظر فنی می‌تواند به شرایط مطلوب برسد، به شرطی که ساختار مدیریتی سامان یابد و برنامه‌ریزی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

رضایی تأکید کرد: در فوتبال امروز، ثبات مدیریتی و همدلی بین پیشکسوتان و کادر فنی می‌تواند عامل اصلی موفقیت باشد. اگر این تعامل شکل بگیرد، نه‌تنها کادر فنی بلکه همه نیروهای باتجربه فوتبال استان حاضرند به تیم کمک کنند تا از شرایط سخت فعلی عبور کند.

وی گفت: لیگ برتر امسال بسیار فشرده است و تیم‌ها با فاصله امتیازی کم در جدول قرار دارند. اگر باشگاه شمس تصمیمات درستی بگیرد و حمایت مدیریتی کافی فراهم شود، ماندن در لیگ برتر کاملاً ممکن است.

رقابت نابرابر مالی در لیگ وجود دارد

مسعود میرزاده از پیشکسوتان فوتبال قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شمس قزوین اظهار کرد: تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان با جدیت مشغول تمرین هستند و از لحاظ هماهنگی و همدلی در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی ما رقابت نابرابر مالی در لیگ است. وقتی قصد جذب بازیکن داریم، می‌بینیم همان بازیکن با دو برابر پیشنهاد ما به تیم دیگری رفته است. این مسئله کار را برای باشگاه‌هایی مانند ما دشوار می‌کند اما تلاش می‌کنیم با کار بیشتر و تعهد بالاتر این فاصله را جبران کنیم.

میرزاده درباره عملکرد فنی تیم و کادر مربیگری نیز گفت: من سال‌هاست آقای رضایی را می‌شناسم و زمانی که درباره انتخاب او مشورت شد، تأکید داشتم. ایشان مربی بسیار توانمند و منظم است و تمریناتش از نظر سازماندهی و دقت فنی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما اغلب جوان و کم‌تجربه‌اند و برخی از باتجربه‌ها نیز از نظر آمادگی بدنی در سطح ایده‌آل نیستند، با این حال مربی بدنساز باسواد و پرتلاشی در کنار تیم حضور دارد و کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. همچنین بخش آنالیز و تجزیه و تحلیل مسابقات نیز به‌موقع و دقیق انجام می‌شود.

این پیشکسوت فوتبال قزوین تصریح کرد: تیم در حال آماده‌سازی روانشناس ورزشی است و خود من هم از این پس قرار است در کنار زمین حضور داشته باشم تا نظارت بیشتری بر روند تمرینات و مسابقات داشته باشم.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با تلاش و همدلی، دوباره شادی و نشاط را به خانواده فوتبال قزوین بازگردانیم و هواداران را خوشحال کنیم.

لیگی فشرده با رقابت نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ امسال از نظر امتیازی فشرده‌تر از همیشه است؛ فاصله تیم‌های بالای جدول با انتهای جدول تنها چند امتیاز است و همین موضوع امیدواری‌هایی را برای شمس‌آذر زنده نگه داشته است. اما برای استفاده از این فرصت، ثبات مدیریتی، آرامش روانی و حمایت هواداران ضروری است.

امید به بازگشت

با وجود همه چالش‌ها، شمس‌آذر هنوز فرصت بازگشت دارد. برنامه‌ریزی دقیق در نیم‌فصل، اصلاح ساختار فنی و مدیریتی و حفظ روحیه بازیکنان می‌تواند این تیم را از بحران خارج کند. فوتبال قزوین، که سابقه‌ای طولانی در پرورش استعدادها دارد، هنوز می‌تواند شاهد روزهای روشن‌تری در لیگ برتر باشد.