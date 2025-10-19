استقلال و پرسپولیس برعکس هم رفتند؛ بردی که یک قربانی بزرگ گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر برگزار شد و چهره جدیدی از جدول لیگ را رقم زد. در حالی که استقلال با بردی اقتصادی به مسیر پیروزی برگشت، پرسپولیس در خرم‌آباد متحمل شکستی تلخ شد تا فشارها بر کادر فنی و مدیریتی این تیم افزایش یابد. آلومینیوم نیز با ادامه روند درخشان خود به صدر جدول رسید.

برد کم‌حرف اما پرارزش برای آبی‌پوشان

استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس با نتیجه یک بر صفر مس رفسنجان را شکست داد تا پس از چند بازی پرنوسان، به آرامش نسبی برسد. شاگردان ساپینتو با گل نیمه دوم به برتری رسیدند و با کنترل هوشمندانه جریان بازی اجازه خلق موقعیت به حریف ندادند.

آبی‌ها با این برد ۳ امتیاز حساس گرفتند و ضمن حفظ فاصله با صدر جدول، نشان دادند که روند صعودی خود را آغاز کرده‌اند. در سوی مقابل، مس رفسنجان همچنان در میانه جدول باقی ماند و برای خروج از وضعیت ناپایدار نیاز به بازسازی تاکتیکی دارد.

شگفتی بزرگ در لرستان؛ پرسپولیس در بحران

شاید مهم‌ترین اتفاق هفته، شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد بود؛ دیداری که در حضور پرشور تماشاگران لرستانی برگزار شد و یکی از نتایج غیرمنتظره فصل را به همراه داشت.

خیبر در نیمه اول با یک گل پیش افتاد و در نیمه دوم هم با استفاده از ضدحملات، به گل دوم رسید. پرسپولیس تنها توانست یکی از گل‌ها را جبران کند اما نتوانست مانع شکست شود. این بازی نقطه عطفی برای هر دو تیم بود؛ خیبر با اعتمادبه‌نفس بالا خود را به نیمه بالایی جدول رساند و پرسپولیس با تنها یک برد از هفت بازی، در شرایط بحرانی قرار گرفت.

شکست مقابل خیبر حالا ممکن است منجر به برگزاری جلسه فوری هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس شود تا درباره ادامه همکاری با وحید هاشمیان و وضعیت رضا درویش تصمیم‌گیری شود.

فجر دوباره روی نوار پیروزی

فجر سپاسی در قزوین دست به کار بزرگی زد و موفق شد با تک گل نیمه دوم، شمس آذر را شکست دهد. این پیروزی خارج از خانه برای فجر ارزشمند بود و سه امتیاز حیاتی را به حساب این تیم واریز کرد.

شاگردان پیروز قربانی با تمرکز بالا در فاز دفاعی و استفاده از ضربات ایستگاهی به نتیجه رسیدند و حالا با ثبات بیشتری در میانه جدول قرار گرفته‌اند. در مقابل، شمس آذر که یکی از تیم‌های پایین‌جدول محسوب می‌شود، همچنان بدون برد در بحران نتیجه‌گیری قرار دارد.

بازگشت رویایی آلومینیوم

آلومینیوم اراک همچنان به مسیر صعودی خود ادامه داد و در دیداری خانگی با تک گل خود برابر پیکان به برتری رسید. این تیم که فصل را با سه شکست آغاز کرده بود، حالا چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت تا با ۱۲ امتیاز در جمع بالانشینان لیگ قرار گیرد. مجتبی حسینی و شاگردانش نشان دادند که حتی با کمترین گل زده نیز می‌توان با ثبات و انضباط تاکتیکی در بالای جدول ماند. پیکان در این بازی نمایش چندان ضعیفی نداشت اما در خلق موقعیت گل ناکام ماند.

تساوی در فولادشهر

جدال دو تیم هم‌امتیاز در اصفهان با تساوی یک بر یک به پایان رسید. ذوب‌آهن ابتدا در نیمه نخست پیش افتاد اما فولاد در نیمه دوم بازی را به تساوی کشاند تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند. هرچند این نتیجه تغییر زیادی در جدول ایجاد نکرد، اما از نظر روحی برای هر دو تیم مفید بود. فولاد با این تساوی از شکست خارج از خانه گریخت و یک امتیاز گرفت.

نتایج بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴

* تراکتور - ملوان؛ لغو شد

جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴

* گل گهر سیرجان ۲ - چادرملو اردکان صفر

* استقلال یک - مس رفسنجان صفر

* استقلال خوزستان صفر - سپاهان ۲

شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴

* پیکان صفر - آلومینیوم اراک یک

* ذوب آهن یک - فولاد خوزستان یک

* شمس آذر صفر - فجر سپاسی شیراز یک

* خیبر خرم آباد ۲ - پرسپولیس یک