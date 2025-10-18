رضایی: شمس آذر تیم برتر میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شنبه شب پس از شکست تیمش برابر فجر سپاسی شیراز در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و حتی یک موقعیت صددرصد گل داشتیم. در نیمه نخست مالکیت توپ و میدان در اختیار ما بود و اجازه ندادیم تیم حریف موقعیتی خلق کند. با پرس از بالا، فجر را در زمین خودش محبوس کردیم و در نیمه دوم نیز برتر میدان بودیم اما بدشانسی و بی‌دقتی مانع از گلزنی شد.

وی افزود: روی یک اشتباه و غافلگیری، حریف به گل رسید در حالی که هیچ موقعیتی نداشت. ما برای جبران تلاش کردیم و تا دقایق پایانی حمله کردیم اما توپ‌هایمان با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد یا از کنار دروازه رد شد.

رضایی با اشاره به غیبت چند بازیکن کلیدی تیمش گفت: امروز واقعاً دستمان خالی بود، چند بازیکن تأثیرگذار از جمله صاحب، دقاقله و بحیرایی را در اختیار نداشتیم و ناچار شدیم از بازیکنان جوان ۱۶ و ۱۹ ساله استفاده کنیم که طبیعی است این مسئله تبعاتی داشته باشد.

سرمربی شمس آذر ادامه داد: ما تیمی جوان و در حال ساخت هستیم اما از نظر فنی در سه هفته اخیر مقابل تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس هم تیم برتر میدان بودیم. متأسفانه توپ‌هایمان به گل تبدیل نمی‌شود اما اطمینان دارم این روند اصلاح خواهد شد و نتایج بهبود می‌یابد.

رضایی درباره رفتار سرمربی حریف نیز گفت: متأسفانه شاهد بی‌احترامی‌هایی از سوی کادر فنی فجر سپاسی بودیم. به نمایندگی از باشگاه شمس آذر از اهالی فوتبال و رسانه‌ها عذرخواهی می‌کنم، اما معتقدم چنین رفتارهایی در شأن لیگ برتر نیست. فوتبال جای جوانمردی است و نباید برای پیروزی به هر قیمتی تن داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به مردم شریف قزوین و هواداران خوب شمس آذر قول می‌دهم که با تلاش و همدلی، نتایج بهتری بگیریم و به مسیر موفقیت بازگردیم. این تیم پتانسیل بالایی دارد و با ادامه این روند قطعاً شرایط‌مان بهتر خواهد شد.