  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

نشست روسای ادارات رفاه دانشگاه ها فردا در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست روسای ادارات رفاه دانشگاه ها فردا در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور فردا پنج شنبه یکم آبان ماه سال جاری به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویی در خصوص برگزاری هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور گفت: این نشست یکم آبان ماه سال جاری به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها در چند محور مهم برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: این نشست با هدف تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های صندوق رفاه دانشجویان در حوزه تسهیلات، پرداخت و بازپرداخت در پنل‌های تخصصی پیش خواهد رفت.

رمضانی با اشاره به رسالت صندوق رفاه دانشجویان در زمینه بهسازی خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور، تاکید کرد: امنیت و سلامت دانشجویان و اهتمام به ارائه امکانات رفاهی آنان از مهم‌ترین موضوعات حوزه‌ی عملکرد صندوق رفاه است و در این نشست به بحث و بررسی چالش‌ها؛ دغدغه‌ها؛ تجارب و ایده‌ها در این زمینه خواهیم پرداخت.

گفتنی است؛ هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور برخی از مسئولان سازمان امور دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد خبر 6630987
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها