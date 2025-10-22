عراقچی انتصاب وزیر امور خارجه جدید ژاپن را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه ایکس، انتصاب وزیر امور خارجه جدید ژاپن را تبریک گفت.



در متن تبریک وزیر امور خارجه آمده است:



جناب آقای موته‌گی توشی میتسو

انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن را صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم با تکیه بر سوابق درخشان و تجربیات گران‌بهای شما روابط دوستانه و همکاری‌های دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ژاپن بیش از پیش تعمیق و گسترش خواهد یافت.

با توجه به تجربه ارزشمندم از روابط مستحکم دو کشور در دوران سفارتم در توکیو، امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد و در تحقق اهداف مشترک دوجانبه و بین‌المللی گام‌های مؤثری برداشته شود.

برای جنابعالی آرزوی پیروزی دارم.