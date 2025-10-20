  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

واکنش عراقچی به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه لهستان

واکنش عراقچی به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه لهستان

وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات ضدایرانی همتای لهستانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات ضدایرانی همتای لهستانی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: جناب وزیر؛ من شما را به گفتگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کردم. گریز از پاسخگویی، تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی‌کند.

همانطور که واقفید، در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، این ایران بود که بیش از یکصدهزار لهستانی را پناه داد و به آنان کمک کرد تا ارتش آزاد خود را بسازند. ملت ایران ریشه در چنین گذشته درخشان و تأثیرگذار دارد و آینده‌اش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت. دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی‌ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.

