بیش از ۴۲ هزار تن انواع برنج وارداتی در استان هرمزگان توزیع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده با بیان این مطلب اظهارکرد: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزار تن برنج پاکستانی به کشور انجام خواهد شد و با تأمین ارز مورد نیاز و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار کشور و با عرضه برنج وارداتی سهم استان تا پایان سال مشکل کمبود این نوع برنج برطرف شده و قیمت‌ها به ثبات نسبی خواهد رسید.

سیروس بشیرزاده با اشاره به افزایش اخیر قیمت برنج پاکستانی در بازار استان اظهار کرد: ثبت سفارش برنج برای واردات از طریق جهاد کشاورزی انجام می‌شود و تأمین ارز آن نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. در شش ماه نخست سال عمده ارز تخصیص‌یافته به واردات برنج هندی اختصاص یافته و سهم محدودی برای برنج پاکستانی در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته با مقامات استانی این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزارتن برنج مرغوب پاکستانی به کشور در حال انجام است و در آینده نزدیک این محصول به بازار استان‌ها وارد می‌شود سهمیه استان هرمزگان نیز در سطح بنکداران و خرده‌فروشان عرضه خواهد شد.

بشیرزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل بازار ادامه داد: جهت تعدیل قیمت و افزایش عرضه، نشست‌های متعددی با ستاد تنظیم بازار و صنف بنکداران برگزار شده و قرار است بخشی از نیاز استان از مسیر استان‌های همجوار و با استفاده از روش‌های ته‌لنجی و کالای ملوانی تأمین شود تا فشار افزایش قیمت بر بازار کاهش یابد.