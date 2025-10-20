محدودیت تخصیص ارز به واردات برنج پاکستانی علت گرانی آن در هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی هرمزگان در رابطه با افزایش ثیمت برنج پاکستانی در هرمزگان اظهار کرد: ثبت سفارش برنج برای واردات از طریق جهاد کشاورزی انجام می‌شود و تأمین ارز آن نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. در شش ماه نخست سال، عمده ارز تخصیص یافته به واردات برنج هندی بوده و مقدار محدودی برای برنج پاکستانی در نظر گرفته شده بود. با رایزنی‌های انجام شده با مقامات استانی، این مشکل رفع و ارز مورد نیاز تأمین شده است.

وی افزود: همین هفته ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزار تن برنج مرغوب پاکستانی انجام خواهد شد و در آینده نزدیک این محصول به بازار استان وارد و در سطح بنکداران و خرده‌فروشان عرضه می‌شود.

بشیرزاده همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل قیمت‌ها خبر داد و گفت: برای تعدیل قیمت و افزایش عرضه برنج، نشست‌های مکرری با ستاد تنظیم بازار و صنف بنکداران برگزار شده است و قرار است بخشی از نیاز استان از طریق کانال استان‌های همجوار و با استفاده از روش‌های ته‌لنجی و کالای ملوانی وارد شود تا فشار قیمت‌ها کاهش یابد.

وی تاکید کرد: با این اقدامات، انتظار می‌رود کمبود برنج پاکستانی در هرمزگان تا پایان سال جاری رفع شود و قیمت‌ها به ثبات نسبی برسد.