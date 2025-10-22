تصویب فرایند اخذ فاینانس ۴۲۰ میلیون دلاری خط ۲ قطار شهری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز چهارشنبه گفت: در نشست اخیر شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیسجمهور، اصلاح مصوبه مربوط به جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث فاز نخست خط ۲ قطار شهری تبریز با درخواست وزارت کشور به تصویب رسید. این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند تأمین مالی و تسریع اجرای این پروژه مهم حملونقل ریلی در کلانشهر تبریز اتخاذ شد.
شهردار تبریز در خصوص جزئیات و پیشینه اجرای طرح احداث فاز اول خط (۲) قطار شهری تبریز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تشریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده به شورای اقتصاد، مبلغ کل تسهیلات خارجی ٤٢٠ میلیون دلار است. مطابق مصوبه دولت، تعهد بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این تسهیلات بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
وی اضافه کرد: پیشتر در مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده بود زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طبق جدول پیوستی که با مهر دبیرخانه شورا تأیید شده است، مشروط به تأمین معادل ریالی تسهیلات مذکور و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شود.
هوشیار با اشاره به پتانسیل خط دو در جابجایی مسافران تاکید کرد: اجرای فاز نخست خط ۲ قطار شهری تبریز از طرحهای زیربنایی مهم شهر تبریز به شمار میرود که با هدف توسعه حملونقل عمومی، کاهش ترافیک شهری و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی کلانشهر تبریز در دست اجراست. تصویب اصلاح مصوبه یادشده از سوی شورای اقتصاد، گامی در جهت تقویت زیرساختهای مالی و اجرایی پروژههای ملی حملونقل شهری و تحقق اهداف ملی در توسعه شبکه ریلی کشور ارزیابی میشود.
