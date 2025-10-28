محمدی بر استفاده بهینه از حمل ونقل عمومی و ایمن سازی معابر تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه‌شنبه در جلسه شورای ترافیک استان آذربایجان شرقی از تصویب کلیات طرح‌های ساماندهی و اصلاح هندسی چند تقاطع مهم خبر داد. این محورها شامل «مقابل پلیس راه تبریز-صوفیان»، «سه‌راهی فرودگاه» و «مسیرهای تردد اتوبوس‌های سهند به تبریز از مسیر آزادراه تبریز-سهند» هستند. همچنین کلیات طرح ساماندهی «میدان ایل‌گلی» و «چهارراه ابوریحان» نیز به تصویب رسید.

در این جلسه، «کمیته بررسی ایمنی معابر شهری» برای نخستین بار در استان و با هماهنگی پلیس راهور، سازمان ترافیک و معاونت ترافیک معاونت عمرانی تشکیل شد. مأموریت این کمیته، بررسی و بازرسی بیشتر از وضعیت حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌های استان با هدف کاستن از تعداد تصادفات اعلام شده است.

محمدی در ادامه با اشاره به شناسایی ۶۵ نقطه حادثه‌خیز در استان طی سال گذشته، اعلام کرد: امسال ۴۰ مورد از این نقاط رفع حادثه شده و باقی موارد نیز تا پایان سال جاری ساماندهی خواهند شد.

وی بر چند اولویت اصلی از قبیل بازرسی ایمنی معابر برای حفظ جان شهروندان با همکاری شهرداری و پلیس راه، استفاده بهینه از حمل‌ونقل عمومی توسط مردم با محوریت اتوبوس‌های شهری و مترو با برنامه‌ریزی شهرداری که در راستای ارتقای ایمنی تردد شهروندان و ساماندهی ترافیک در نقاط بحرانی استان انجام شده است؛ تاکید کرد.