هوشیار: کلنگ زنی باغ موزه طبیعت آذربایجان با ۲۰ هکتار مساحت

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: باغ موزه طبیعت آذربایجان با مساحت ۲۰ هکتار توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی شده که شامل باغ گل‌ها، باغ رستوران، باغ نجوم، مسیر دسترسی عینالی به باغ موزه و… خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای این پروژه در پارک آبشار خاطرنشان کرد: این پارک دارای ظرفیت‌های خوبی همچون مسیرهای دوچرخه سواری است که مردم نیز استقبال مطلوبی از آن دارند.

شهردار تبریز ادامه داد: بعد از تکمیل باغ موزه در اولین قدم به دنبال احداث شهربازی در پارک ارم هستیم که در نتیجه آن فضای خوبی برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها ایجاد می‌شود.

هوشیار گفت: زمانبندی برای اجرای پروژه باغ موزه طبیعت انجام یافته و طبق زمانبندی انجام خواهد یافت. فاز دوم این پروژه نیز پل اصلی ارتباطی با اتوبان پاسداران است.