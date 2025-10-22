  1. استانها
زمین چمن مصنوعی ابعاد بزرگ امیدیه پس از یک دهه بلاتکلیفی افتتاح شد

امیدیه - باحضور مسئولان استانی وشهرستانی،سه پروژه ورزشی درامیدیه به بهره‌برداری رسید؛زمین چمن مصنوعی ابعادبزرگ این شهرستان پس ازیک دهه بلاتکلیفی با اعتباری بالغ بر۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح سه پروژه ورزشی در شهرستان امیدیه ظهر امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان محلی در مجموعه ورزشی شهدای امیدیه برگزار شد.

در این مراسم، سه پروژه شامل زیرسازی و روکش زمین چمن مصنوعی ابعاد بزرگ شهرستان، احداث و تکمیل زمین چمن مصنوعی کوی شهید دقایقی (مسکن مهر)، و احداث زمین چمن مصنوعی مجموعه ولایت مسکن مهر امیدیه به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار، خواستار نگاه ویژه در سطح ملی به ورزش استان و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای موجود شد.

زمین چمن مصنوعی ابعاد بزرگ امیدیه یکی از مطالبات دیرینه ورزشکاران این شهرستان بود که پس از یک دهه بلاتکلیفی، سرانجام با آغاز عملیات بتن‌ریزی از سال ۱۴۰۳ و تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان، به مرحله بهره‌برداری رسید.

