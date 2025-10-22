قاسملو: ۷۴ درصد اعتبارات سال گذشته استان زنجان تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو، ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: استان زنجان یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر را در خود جای داده و ۳۰ درصد جمعیت آن روستایی است که بالاتر از میانگین کشور بوده و نشان از سهم بخش کشاورزی و سکونتگاه‌های غیرشهری در ساختار جمعیتی استان دارد.

وی عنوان کرد: سال گذشته منابع مصوب استان ۱۶ هزار و ۴ میلیارد ریال بود که عملکرد واقعی منابع به ۲۰ هزار و ۴ میلیارد ریال رسید و حدود ۲۴ درصد مازاد بر مصوب داشتیم.

معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: از نظر تخصیص منابع، ۷۴ درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته است. وی با بیان اینکه منابع و مصارف در دو بخش عمرانی و هزینه‌ای تقسیم می‌شوند، ابراز کرد: در بخش عمرانی، ۷۵ درصد از اعتبارات دریافت شد و در بخش هزینه‌ای نیز تعهدات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و تعهدات به اشخاص ثالث پرداخت شده است.

قاسملو یادآور شد: پرداخت‌ها در بخش حقوق و مزایا به دو صورت ملی و استانی صورت می‌گیرد و استان زنجان تاکنون حقوق و مزایای بازنشستگان را تا حد ممکن پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: پاداش بازنشستگان طبق قانون، یک سال پس از بازنشستگی پرداخت می‌شود و برای برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، این پرداخت انجام شده و منتظر پرداخت مابقی هستیم.

معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به بیان اینکه در سال جاری، منابع مصوب استان ۴۷.۶ هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: تاکنون ۱۲۲ میلیارد ریال، معادل ۲۴ درصد تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: از این میزان، سهم بخش عمرانی با رقم ۵۵۵۰ میلیارد ریال و بخش هزینه‌ای نیز پرداخت شده است.

قاسملو افزود: همچنین، عملکرد ۶ ماهه نشان می‌دهد که حدود ۱۰۳ درصد از منابع مصوب تحقق یافته است که بیانگر تلاش خوب مالیاتی و مدیریت منابع استان است.